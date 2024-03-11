快訊

力積電被總統欽點助印度建晶圓廠 科技外交能雙贏？

漁民的眼淚：兩岸合則兩利分則兩害 中止ECFA影響深遠

威廉王子舅舅自曝11歲遭女舍監性虐待 被男校長叫到小房間打屁股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園首件農牧用地合法設露營場 復興區羅浮里拔頭籌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府積極輔導露營區合法化，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府積極輔導露營區合法化，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌。圖／桃園市觀旅局提供

交通部觀光局前年7月發布「露營場管理要點」，但規定嚴苛，桃園市151家既有露營場，僅11家合法。市府去年起積極輔導，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌，率先於3月初成為全國首件既有農牧用地合法露營場。觀旅局表示，目前已有22家業者通過第一階段露營場土地使用許可，將持續透過評鑑制度及輔導提升露營場品質，盼露營成為桃園旅遊重要亮點。

過去法規未將「露營相關設施」納入為農牧用地的容許使用項目，僅能透過申請休閒農場方式設置露營設施，前年7月20日內政部修正發布「非都市土地使用管制規則」，農牧用地及林業用地於低度開發前提下，可有條件容許設置露營設施，交通部觀光局也修正發布「露營場管理要點」，讓地方政府展開輔導露營場合法化的契機。

但桃園151家既有露營場，8成位於復興區山區的農牧用地或林業用地，因涉及農業、建管、環保、消防、原民、地政及水土保持等法規，合法難度高，且既有露營場原本已設置部分設施，相較新設露營場難度也更高。

觀旅局表示，為協助業者合法化，去年初成立跨局處露營場輔導小組及專業輔導團，輔導業者提出申請，並邀集市府各相關局處共同現勘及會審，目前桃園露營場合法化進度超前，已輔導76家業者提出申請、22家通過第一階段露營場土地使用許可。

觀旅局表示，今年將持續輔導，包含免費協助業者撰寫第一階段申請書、現地個案輔導、製作第二階段露營場設置登記申請計畫書參考範本、建置露營場空拍資料庫、辦理法規說明及露營場申設經驗交流研討會等。

觀旅局長周柏吟表示，市府盼露營成為桃園旅遊的重要亮點，第一步得先讓露營場合法化，後續將透過評鑑制度及優質化輔導提升露營場品質，逐步整合桃園露營場的優勢與觀光資源，桃園各區域也有不同特色的露營場，像大溪、龍潭的露營場適合結合休閒農業，發展農事體驗；北橫沿線及拉拉山則可結合登山健行、森林療癒、生態觀察、泰雅原民文化體驗等活動，都具有相當大的觀光潛力。

桃園 觀光局 露營區

延伸閱讀

2024全台豪華露營推薦！囊括北中南各地「10大豪華露營區」

2024台灣燈會閉幕 交棒下屆主辦城市桃園

桃園遭毆凌虐再擄至新北 男被塞進後車廂「墜落山溝」命危送醫

桃園家扶主委謝文卿上任 張呂傳志工夫妻檔回饋終身扶弱

相關新聞

竹市府刪基層運動獎勵金 議員：多人陳情呼籲回復原制

新竹市府教育處今年起取消國中小學聯合運動會和市運會及游泳賽事的前三名獎勵金，只保留破大會紀錄的獎勵金，此舉引發家長熱議，...

桃園首件農牧用地合法設露營場 復興區羅浮里拔頭籌

交通部觀光局前年7月發布「露營場管理要點」，但規定嚴苛，桃園市151家既有露營場，僅11家合法。市府去年起積極輔導，終於...

公廁燈泡剛被偷 牛欄河親水公園 新草坪又遭輾壓

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園不僅是熱門景點，也是民眾散步運動好去處，不過東岸新設的公廁卻屢遭破壞，繼上次燈泡全被偷光，這次...

桃捷橘線 地方盼和台鐵共構

桃園捷運橘線整合桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線，今年1月完成可行性研究案發包，地方關注捷運未來是否與台鐵平鎮站共構，捷工局回...

率先全國建置 竹市119地下備援中心啟用

為確保極端狀況下119線路正常運作，新竹市政府撥用災害準備金1700萬元，率全國之先完成建置119異地暨地下備援中心，採...

設小水力發電 黃金小鎮休閒區 發展綠色亮點

苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區條件得天獨厚，穿龍圳北幹線縱橫灌溉，農田水利署將打造全縣唯一的小水力發電，社區寄予厚望，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。