桃園首件農牧用地合法設露營場 復興區羅浮里拔頭籌

交通部觀光局前年7月發布「露營場管理要點」，但規定嚴苛，桃園市151家既有露營場，僅11家合法。市府去年起積極輔導，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌，率先於3月初成為全國首件既有農牧用地合法露營場。觀旅局表示，目前已有22家業者通過第一階段露營場土地使用許可，將持續透過評鑑制度及輔導提升露營場品質，盼露營成為桃園旅遊重要亮點。

過去法規未將「露營相關設施」納入為農牧用地的容許使用項目，僅能透過申請休閒農場方式設置露營設施，前年7月20日內政部修正發布「非都市土地使用管制規則」，農牧用地及林業用地於低度開發前提下，可有條件容許設置露營設施，交通部觀光局也修正發布「露營場管理要點」，讓地方政府展開輔導露營場合法化的契機。

但桃園151家既有露營場，8成位於復興區山區的農牧用地或林業用地，因涉及農業、建管、環保、消防、原民、地政及水土保持等法規，合法難度高，且既有露營場原本已設置部分設施，相較新設露營場難度也更高。

觀旅局表示，為協助業者合法化，去年初成立跨局處露營場輔導小組及專業輔導團，輔導業者提出申請，並邀集市府各相關局處共同現勘及會審，目前桃園露營場合法化進度超前，已輔導76家業者提出申請、22家通過第一階段露營場土地使用許可。

觀旅局表示，今年將持續輔導，包含免費協助業者撰寫第一階段申請書、現地個案輔導、製作第二階段露營場設置登記申請計畫書參考範本、建置露營場空拍資料庫、辦理法規說明及露營場申設經驗交流研討會等。

觀旅局長周柏吟表示，市府盼露營成為桃園旅遊的重要亮點，第一步得先讓露營場合法化，後續將透過評鑑制度及優質化輔導提升露營場品質，逐步整合桃園露營場的優勢與觀光資源，桃園各區域也有不同特色的露營場，像大溪、龍潭的露營場適合結合休閒農業，發展農事體驗；北橫沿線及拉拉山則可結合登山健行、森林療癒、生態觀察、泰雅原民文化體驗等活動，都具有相當大的觀光潛力。