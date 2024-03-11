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公廁燈泡剛被偷 牛欄河親水公園 新草坪又遭輾壓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
西鎮長陳光彩（右二）8日接獲民眾通報，牛欄河親水公園剛完工的草皮疑遭車輛惡意輾壓。圖／陳光彩提供
西鎮長陳光彩（右二）8日接獲民眾通報，牛欄河親水公園剛完工的草皮疑遭車輛惡意輾壓。圖／陳光彩提供

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園不僅是熱門景點，也是民眾散步運動好去處，不過東岸新設的公廁卻屢遭破壞，繼上次燈泡全被偷光，這次剛完工的草皮竟又疑似遭車輛輾壓。關西鎮長陳光彩表示，為確保鄉親和公共設施安全，公園內將裝監視器，並復原入口三側防車輛進入的水泥墩路障。

關西鎮民代表詹羅燈說，8日接獲民眾通報公所剛完工的草坪遭人破壞，立即和鎮長陳光彩前往查看，發現草皮被掀起，且留下疑似小貨車輪胎痕跡，初步研判應是小貨車倒車時貪圖方面直接輾過草皮，也因草皮下方泥土未乾，該車疑似深陷，「輪胎在草皮裡轉了好幾圈」，另側草皮也有輪胎痕。

詹羅燈指出，草皮2月29日完工，沒想到才過幾天就遭破壞，連同公廁的部分設施和河堤旁泥巴地修補，共花費大約12萬元，這次感謝廠商無償修復。

針對公所加裝監視器，警方建議可裝在離公廁20至30公尺旁景觀木橋上方，能照到全景，另資源回收場北端入口處已有監視器，可直接將鏡頭轉向公園入口處。

陳光彩說，牛欄河入口三側防車輛進入的水泥墩路障未來復原後，只讓相關工程及養護單位車輛進入，希望鄉親和遊客共同維護親水公園，讓大家享有安全的公共空間。

公廁 監視器

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