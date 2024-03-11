率先全國建置 竹市119地下備援中心啟用

為確保極端狀況下119線路正常運作，新竹市政府撥用災害準備金1700萬元，率全國之先完成建置119異地暨地下備援中心，採一比一備援模式，可獨立運作，當主中心或中華電信機房因故受損時，可立即切換至地下備援中心，維持受理救災救護量能。

市長高虹安昨視察並測試119備援中心報案功能，確認可無縫切換、運作完善。高說維持119線路暢通非常重要，尤其近年境外敵對勢力威脅、國際戰爭及大地震不斷，都可能造成重要救災資料損毀及報案系統癱瘓。

高虹安說，她很清楚資料保存與即時啟用備援的重要，尤其地下備援中心可在極端狀況下獨立運作，報案線路、主中心線路分別為不同的中華電信機房，一旦當主中心或中華電信機房無法運作，也不互相影響。

消防局長李世恭指出，119報案專線24小時全年無休，是消防局的大腦，負責即時掌握災情、派遣人車緊急搶救災害，經彙整分析擬定迅速正確的應變對策，消防局每年委請廠商定期維護，備援中心啟用，也使消防局能確保各項資通訊設備均有備援方案。

消防局說，目前全國各消防局119系統大多集中於主中心，一旦系統因天災或極端災害損毀導致服務中斷，或中華電信機房線路異常，將影響撥打119專線求救，有風險過於集中的問題，119地下備援中心可成為新竹市民安全最堅強後盾。