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桃園家扶主委謝文卿上任 張呂傳志工夫妻檔回饋終身扶弱

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿（右一）交接上任，市長張善政（左一）表揚30位資深志工。記者曾增勳／攝影
桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿（右一）交接上任，市長張善政（左一）表揚30位資深志工。記者曾增勳／攝影

桃園家扶中心今天舉辦扶幼主委交接暨志工表揚，現任扶幼主委陳鄭權，交棒新任扶幼主委謝文卿上任，今年總共30位資深志工獲獎表揚，其中夫妻檔張呂傳、黃淑鈴兩人早年家庭困苦，曾受家扶中心扶助，成年後也加入志工行列，分別服務滿35年及40年，影響兒女也加入志工幫助困苦家庭，成為志工世家，夫妻兩人說，有相同的經歷，更能感同身受幫助更多困苦家庭。

財團法人桃園家扶中心扶幼主委交接暨志工表揚感恩餐會，由家扶基金會執行長周大堯監交，卸任主委陳鄭權交棒新任桃園家扶扶幼委員會主委謝文卿走馬上任，桃園市長張善政出席、表示，過去受疫情影響，社福團體在募款方面相對辛苦，在前任主委陳鄭權積極引薦資源，讓家扶中心繼續為弱勢兒少提供服務，也為新主委謝文卿加油打氣，期盼進一步推展各項桃園家扶中心業務，讓扶幼工作穩健發展。

今年65歲的深資志工夫妻檔張呂傳與黃淑鈴，兩人是國小同班同學，長大成年後，各自加入由自立青年組成的家扶之友會，兩人因為住家住的較近，經常一起參加家扶志工活動，之後相戀結婚，撫育子女3人，其中2名子女受到夫妻兩人投入志工服務影響，一家5口有4人都是家扶志工，有著相同的經歷，一家人更多話題，更能感同身受幫助更多家扶家庭。

黃淑鈴表示，她小時候父親早逝，母親獨力撫養4個孩子，盡管哥哥成績優異，還是放棄升學負擔家計，她在14歲就出社會擔任工廠女工，有經濟能力後加入家扶之友會，大家自掏腰包帶著貧困家庭孩子辦活動，每次服務就會想到童年的自己，希望更多的孩子在各界關懷下成長自立，以後有能力也能回饋社會。

協助貧困家庭清掃家中環境，曾遇過屋子堆滿垃圾的家庭，家中很多老鼠，一連清出好幾十袋垃圾，一卡車都載不完，雖然很恐怖、也很辛苦，但是協助弱勢家庭擁有舒適的生活空間，希望激發弱勢家庭好好生活的動力。

桃園家扶中心新卸任扶幼主委交接暨志工表揚，現場拍賣「清風盼月」畫作所得捐贈桃園家扶。記者曾增勳／攝影
桃園家扶中心新卸任扶幼主委交接暨志工表揚，現場拍賣「清風盼月」畫作所得捐贈桃園家扶。記者曾增勳／攝影

家扶中心 桃園

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