樂天桃園棒球場3月29日竣工 開打恐有變數…草皮 鄭文燦張善政明會勘

中華職棒35年新球季即將3月30日開打，樂天桃園棒球場能否如期賽季開打？桃園市長張善政PO出球場夜間照明光亮及球場工程進度，引起球迷關切，行政院副院長鄭文燦與張善政明天下午將會同職棒聯盟、樂天球團現場會勘，桃園市政府今天下午明確表示，桃園棒球場工程3月29日竣工沒有問題，球場何時進行比賽？將由樂天球團專業評估及中華職棒聯盟確認。

面對職棒賽季即將開鑼，樂天桃園棒球場究竟能不能如期配合職棒開打，樂天球迷關心，張善政也十分關切，桃園市府體育局更在官網貼出「樂天桃園棒球場優化工程進度 表板即時看」，告訴球場工程進度，張善政在臉書貼出該球場最新進度及球場改善的夜間照明景觀，引起民代、球場熱烈回響，張善政說，這次改善工程就是希望將過去干擾球員、球迷比賽體驗的狀況儘量排除，改善後的桃園球場燈光系統，將帶給大家全新的比賽體驗。

樂天球迷表示，希望基於「球員安全第一、沒有潛藏的危險」，才能正式啟用改造後的楽天桃園棒球場。「球員安全」也是張善政和體育局最高標準，市府表示，桃園球場工程一定會以最高規格做好，必須在球員安全進行專業評估，市府會全力協助。

樂天桃園球場最新工程進度，整體工程進度80%，場地排水93%、夜間照明80%、外野看台64%，夜間照明可看見桃園球場夜間面貌，市政府表示，該球場排水、夜間照明、外野看台工程，3月29日竣工沒有問題，最大變數在草皮，尤其草皮是球員比賽撲接球的緩衝關鍵，草皮生長與天氣有關，必須有足夠的日照，市府為克服草皮問題，會把植物生長燈搬進球場內，加速草皮成長。