機車肉包鐵 苗栗縣擬疊加補助駕訓 鼓勵並提升安全

機車肉包鐵，也是造成死傷最多的運具，苗栗縣去年發生7638件機車事故，造成逾7000人死傷，縣府回應交通部補助機車駕訓1300元，擬疊加補助1300元，鼓勵參加駕訓，並提升安全。

交通部新竹監理所苗栗監理站最近在道安會報提案，交通部道安會專案補助參加機車駕訓，並於期限內考取駕照者，每人1300元，桃園市政府等縣市並提供疊加補助1300元，也發揮效果，建請縣府比照，鼓勵接受系統性駕駛訓練及安全教育，進而降低機車族事故及違規率。

縣府工務處目前簽呈，今年將會啟動疊加補助機車駕訓補助1300元，暫定名額50人，苗栗監理站指出，全縣目前僅有一家頭屋鄉東昇汽車駕駛人訓練班，辦理機車駕駛學科6小時、術科10小時訓練，演練模擬在路口時需路邊停車、變換車道，及左右轉彎時等應注意事項，收費3700元。

縣議員鄭碧玉肯定鼓勵機車駕訓，她說，街上經常看到「三寶」機車駕駛，想要轉彎就轉彎，安全讓人捏一把冷汗，縣府疊加補助不無小補，名額應可以增加，及更多駕訓班開班，鼓勵也方便民眾參加。

機車肉包鐵，對騎乘人員保護力相對較低，交通部推動機車駕訓制度計畫背景說明，2007年起機車使用者死傷人數，已占交通事故死亡總人數超過60%，受傷人數超過80%，公路局統計2019年資料，自行考取駕照後1年內違規率11.6%，駕訓班訓練後，違規率降低至4.2%，駕訓有助交通安全觀念、技巧。

苗栗監理站指出，全縣去年機車事故7638件，死亡52人，受傷7570人，其中18至24歲年輕人1986件、占26%，死亡5人，受傷1921人，去年參加機車駕訓有162人，經考取駕照，申請交通部1300元補助有146人，希望縣府疊加補助，有助提高參加人數。