桃園與台積電合作造林1.8公頃 張善政力推農業廢物減碳

桃園市政府今天上午在大溪區與台積電等企業合作造林，辦理今年桃園植樹節活動，市長張善政與台積電各企業代表、民眾一起現場植樹和發放超過2600顆樹苗，並推廣碎枝機利用農業廢棄樹枝製造有機肥料減碳，張善政表示，桃園市過去幾年種下2.5萬顆，今年與台積電合作種樹減碳，種植1300顆樹苗、造林面積1.8公頃，相信桃園每年努力植樹綠化永續發展會愈來愈好。

今年桃園市植樹節，市政府與台積電、友達、台塑、華城電機等知名企業合作「一起種樹」，在大溪區中庄調池旁、七張福德宮旁的1.8公頃面積種樹造林減碳，林業署新竹分署與市府農業局提供現場栽種 1300樹苗及發放民眾1300顆樹苗，造林綠化，農業局長陳冠義說，市府每年11月至隔年3月配發免費樹苗給市民、各機關團體，包括桂花、茶花、羅漢松、西松約10萬顆樹苗，推動造林綠化，並在都市海岸的23.7公頃面積造林，重視環境生態。

張善頒獎牌感謝台積電、友達、台塑、華城電機等企業參與綠化減碳，新竹分署長夏榮生也頒獎表揚新屋愛鄉、石滬保育協會保育環境的努力，張善政也實地參加桃園智慧農耕團推廣的碎枝機，他示範動手拿修剪掉落的樹枝、竹子利用碎枝機打碎、轉化為有機物質做為有機肥料，張說，掉落修剪的樹枝農業廢棄物混合、發酵變自然有機肥，但是一部要價150萬元，不是農民個人能負擔，用青農智慧農耕團共享方式，分享農民大使用，對農業幫助最大。