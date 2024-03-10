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桃園與台積電合作造林1.8公頃 張善政力推農業廢物減碳

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市今年植樹節與台積電合作造林及發放樹苗領取，吸引許多大小民眾排隊領取樹苗回家栽種綠化。記者曾增勳／攝影
桃園市今年植樹節與台積電合作造林及發放樹苗領取，吸引許多大小民眾排隊領取樹苗回家栽種綠化。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天上午在大溪區與台積電等企業合作造林，辦理今年桃園植樹節活動，市長張善政與台積電各企業代表、民眾一起現場植樹和發放超過2600顆樹苗，並推廣碎枝機利用農業廢棄樹枝製造有機肥料減碳，張善政表示，桃園市過去幾年種下2.5萬顆，今年與台積電合作種樹減碳，種植1300顆樹苗、造林面積1.8公頃，相信桃園每年努力植樹綠化永續發展會愈來愈好。

今年桃園市植樹節，市政府與台積電、友達、台塑、華城電機等知名企業合作「一起種樹」，在大溪區中庄調池旁、七張福德宮旁的1.8公頃面積種樹造林減碳，林業署新竹分署與市府農業局提供現場栽種 1300樹苗及發放民眾1300顆樹苗，造林綠化，農業局長陳冠義說，市府每年11月至隔年3月配發免費樹苗給市民、各機關團體，包括桂花、茶花、羅漢松、西松約10萬顆樹苗，推動造林綠化，並在都市海岸的23.7公頃面積造林，重視環境生態。

張善頒獎牌感謝台積電、友達、台塑、華城電機等企業參與綠化減碳，新竹分署長夏榮生也頒獎表揚新屋愛鄉、石滬保育協會保育環境的努力，張善政也實地參加桃園智慧農耕團推廣的碎枝機，他示範動手拿修剪掉落的樹枝、竹子利用碎枝機打碎、轉化為有機物質做為有機肥料，張說，掉落修剪的樹枝農業廢棄物混合、發酵變自然有機肥，但是一部要價150萬元，不是農民個人能負擔，用青農智慧農耕團共享方式，分享農民大使用，對農業幫助最大。

張善政率領農業局長陳冠義和台積電等企業代表、民眾一起種下「流蘇」喬木，大家各自植樹造林，許多民眾大小排隊領取樹苗回家種樹，推廣種樹綠化永續發展，張善政表示，今年植樹節與台積電合作植樹造林計畫，將種植1300 顆樹及發放樹苗將超過2000多顆，為桃園植樹造林營造在地綠化環境及永續發展綠化很大助益。

桃園市長張善政（右三）頒獎牌感謝台積電等各大企業合作在桃園植樹造林減碳。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）頒獎牌感謝台積電等各大企業合作在桃園植樹造林減碳。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）今年植樹節推廣示範碎枝機，將樹枝等農業廢棄物轉化製造有機肥料。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）今年植樹節推廣示範碎枝機，將樹枝等農業廢棄物轉化製造有機肥料。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）主持今年植樹節與台積電合作造林計畫，與台積電代表合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）主持今年植樹節與台積電合作造林計畫，與台積電代表合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中、銀外套者）與企業代表、民眾大小種植流蘇喬木，為植樹節造林綠化努力。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中、銀外套者）與企業代表、民眾大小種植流蘇喬木，為植樹節造林綠化努力。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中、銀外套者）與企業代表、民眾大小種植流蘇喬木，為植樹節造林綠化努力。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中、銀外套者）與企業代表、民眾大小種植流蘇喬木，為植樹節造林綠化努力。記者曾增勳／攝影

台積電 張善政 桃園

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