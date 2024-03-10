桃竹竹苗TPASS衝破350萬人次 「竹竹」購買人數最多

新竹市府主動邀集桃竹苗縣市，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」，去年10月上路，首周桃竹竹苗即突破8萬人次，市府今指出，據統計，截至目前使用通勤定期票方案的民眾已衝破350萬人次、超過9萬人次購買，且定期票四種方案以「竹竹」最多人購買，代表該方案確實能鼓勵民眾搭乘大眾運輸，另外，新竹縣市先導公車也預計在今年下半年上路，希望能打造縣市通勤更便利的交通網絡。

交通處表示，桃竹竹苗通勤定期票有四種方案，經電子票證公司統計，以「竹竹」288元定期票購買人數最多，占42%，每天於新竹縣、市搭乘火車、公車的上班族或學生皆有受惠；第2名為「桃竹竹」方案占31%。勤定期票以台鐵為最多人使用，占56%；第2名為市區公車占14%。

交通處指出，市府進一步分析每日搭乘人次，桃竹竹苗在工作日平均每日約有3.5萬人次使用，最高曾達5.6萬人次，假日平均每日也有1.3萬人次，桃竹竹苗通勤定期票不僅減輕民眾交通負擔，民眾也可以持定期票在購買方案區間造訪各大觀光景點。

交通處表示，分析桃竹竹苗地區各公共運具2022年至2023年的運量變化，除了公路客運持平外，火車、市區公車、國道客運、桃捷、YouBike等運具皆呈現成長上升趨勢，整體公共運輸運量較2022年成長36%，顯示桃竹竹苗通勤定期票已帶動民眾使用公共運輸意願，市府也將持續建設，讓竹市大眾運輸再往前邁進一大步。