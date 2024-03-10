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桃竹竹苗TPASS衝破350萬人次 「竹竹」購買人數最多

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」去年10月上路，首周桃竹竹苗即突破8萬人次，市府今指出，據統計，截至目前使用通勤定期票方案的民眾已衝破350萬人次、超過9萬人次購買。圖／新竹市府提供
「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」去年10月上路，首周桃竹竹苗即突破8萬人次，市府今指出，據統計，截至目前使用通勤定期票方案的民眾已衝破350萬人次、超過9萬人次購買。圖／新竹市府提供

新竹市府主動邀集桃竹苗縣市，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」，去年10月上路，首周桃竹竹苗即突破8萬人次，市府今指出，據統計，截至目前使用通勤定期票方案的民眾已衝破350萬人次、超過9萬人次購買，且定期票四種方案以「竹竹」最多人購買，代表該方案確實能鼓勵民眾搭乘大眾運輸，另外，新竹縣市先導公車也預計在今年下半年上路，希望能打造縣市通勤更便利的交通網絡。

交通處表示，桃竹竹苗通勤定期票有四種方案，經電子票證公司統計，以「竹竹」288元定期票購買人數最多，占42%，每天於新竹縣、市搭乘火車、公車的上班族或學生皆有受惠；第2名為「桃竹竹」方案占31%。勤定期票以台鐵為最多人使用，占56%；第2名為市區公車占14%。

交通處指出，市府進一步分析每日搭乘人次，桃竹竹苗在工作日平均每日約有3.5萬人次使用，最高曾達5.6萬人次，假日平均每日也有1.3萬人次，桃竹竹苗通勤定期票不僅減輕民眾交通負擔，民眾也可以持定期票在購買方案區間造訪各大觀光景點。

交通處表示，分析桃竹竹苗地區各公共運具2022年至2023年的運量變化，除了公路客運持平外，火車、市區公車、國道客運、桃捷、YouBike等運具皆呈現成長上升趨勢，整體公共運輸運量較2022年成長36%，顯示桃竹竹苗通勤定期票已帶動民眾使用公共運輸意願，市府也將持續建設，讓竹市大眾運輸再往前邁進一大步。

交通處補充，市府積極落實「交通暢行」施政藍圖，持續引進低地板公車、建置候車亭、建置智慧車公車站牌、推動先導公車、合理成本檢討、優化iBus App等交通建設，期望透過多管齊下，提升竹市大眾運輸便利性與舒適性，讓竹市成為更加宜居的幸福城市。

經電子票證公司統計，以「竹竹」288元定期票購買人數最多，占42%，每天於新竹縣、市搭乘火車、公車的上班族或學生皆有受惠；第2名為「桃竹竹」方案占31%。圖／新竹市府提供
經電子票證公司統計，以「竹竹」288元定期票購買人數最多，占42%，每天於新竹縣、市搭乘火車、公車的上班族或學生皆有受惠；第2名為「桃竹竹」方案占31%。圖／新竹市府提供
桃竹竹苗通勤定期票有四種方案，經電子票證公司統計，以「竹竹」288元定期票購買人數最多，占42%。圖／新竹市府提供
桃竹竹苗通勤定期票有四種方案，經電子票證公司統計，以「竹竹」288元定期票購買人數最多，占42%。圖／新竹市府提供

公車 大眾運輸 新竹

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