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苗栗就業中心15日現場徵才500職缺 另設視訊面試專區
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心3月15日辦理現場徵才活動，17家廠商提供逾500個工作機會，另設12廠商視訊面試專區，並規畫好康相送，苗栗就業中心歡迎來求職。
苗栗就業中心（苗栗縣苗栗市中山路558號）15日上午9點至下午1點徵才活動，參加廠商包括京元電子、富田電機、信邦電子、睿信電子、昌霆、苗栗捲煙、星巴克、家樂福、統一超商、三商餐飲、泰安觀止、遠東SOGO、中興保全、樂菩居家、祥復長照、華山基金會、柏文健康事業，17家廠商提供超過500個工作機會。
視訊面試專區12家廠商，包括歐德家具、澤野工程、國霖電梯、振宇五金、辰錫居家、惠揚小耶魯幼兒園、亞東工業氣體、全國動物醫院、錼創科技、宜特科技、金緻品實業、惠揚寶貝托嬰中心。
苗栗就業中心指出，預約參加視訊面試並完成，還有好禮拿，報名https://wooo.tw/4FErK3F；另當天找工作還有好康活動，參與兩家以上廠商面試，即可獲得精美手提袋，每人限領取1份），限量100份；早鳥禮有微波便當盒，限量30個。
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