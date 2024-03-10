燈泡剛被偷 牛欄河親水公園新設公廁草坪又遭惡意輾壓

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園不僅是熱門景點，也是當地民眾散步運動的好去處，不過東岸剛新設的公廁卻屢遭破壞，繼上次燈泡全被偷光後，這次剛完工的草皮，竟又遭車輛惡意輾壓。關西鎮長陳光彩表示，為確保鄉親和公共設施安全，將於公園內加裝監視器，並復原入口三側防車輛進入的水泥墩路障。

陳光彩指出，牛欄河東岸公廁是公所歷經一年多努力，才終於在牛欄河東岸興建永久性的公廁設施，希望讓鄉親往後前來散步時，能夠有地方方便，不用擔心找不到廁所，沒想到繼上次公廁燈泡被偷，這次公廁前剛完工的草坪，竟遭人在夜間遭破壞。

關西代表詹羅燈也說，前天（8日）接獲民眾通報公所剛完工的草坪遭人破壞，立即和鎮長陳光彩前往查看，發現草皮被掀起，且還留下疑似小貨車輪胎痕跡，初步研判應是小貨車倒車時貪圖方面直接輾過草皮，也因草皮下方泥土未乾，該車疑似深陷無法爬出，「輪胎在草皮裡轉了好幾圈」，另側草皮也有輪胎駛過的痕跡。

詹羅燈指出，該草皮2月29日才剛完工，沒想到才過幾天，就遭人破壞，而草皮連同公廁部分設施和河堤旁泥巴地修補，共花費約12萬元經費，這次感謝廠商無償幫忙修復，但也請民眾發揮公德心，不要再任意破壞，為了保護公共設施，已和公所研議在公園2岸加裝監視器。

陳光彩表示，為了確保公共設施完善，將於公園內加裝監視器，保護鄉親和公共設施安全，牛欄河入口三側防車輛進入的水泥墩路障也將復原，未來只讓相關工程及養護單位車輛進入，希望鄉親和遊客，共同維護親水公園，讓大家均能享有安全的公共空間。