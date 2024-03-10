標誌牌擋路 行人被迫與車爭道

新竹縣竹北市福竹街周邊社區林立，近來又有新建案落成，但居民常出入的台鐵隧道，竟有2面標誌牌豎立在人行道上，影響行人通行，娃娃車和輪椅族也被迫與車爭道，民代要求相關單位移置2面標誌牌卻無進展。竹縣府回應，近日將找市公所、台鐵會勘。

縣議員陳凱榮說，這處台鐵隧道是福竹街周邊社區出入三民路商圈的必經道路，人行步道矗立2面標誌牌已久，他4年前就曾發文向市公所反映，但至今仍未改善，希望相關單位重視，打造友善行人環境。

「行人被迫與車爭道，發生意外誰負責？」周邊住戶陳小姐也說，2面標誌牌對於推娃娃車的媽媽相當困擾，得跨出紅線與汽機車爭道，相當危險，且出入車輛車速快，相關單位應盡速將標誌牌移到適當的安全之處。

竹北市公所表示，市公所為市區道路養護機關，交通標誌設置為道路主管機關新竹縣政府權責，市公所已將此案轉請縣府處理，後續會全力配合。台鐵公司則回應，該標誌非台鐵設置，為縣府所管道路標誌、標線及號誌設施。

竹縣府交通旅遊處指出，先前已和竹北市公所討論遷移事宜，但牌面遷移要尊重台鐵公司，近期將再派員與市公所、台鐵共同會勘，若無單位反對，將請市公所直接移設至適當地點。