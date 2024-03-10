綠牆綠美化 苗栗擴大補助對象

苗栗縣環保局近年推動「綠牆」計畫，鼓勵學校、社區在建築物外牆或屋頂種植綠植，打造綠牆增加建築物綠化面積，藉以改善都市生態環境。環保局指出，今年將持續辦理，補助對象並擴大到社區關懷據點等單位，每處綠牆最高可補助5萬元。

環保局指出，為緩解全球暖化及熱島效應，最有效方式就是「提升都市綠化面積」，垂直綠牆是在建築物牆面垂直架設植栽，利用植物淨化空氣的特性，吸收二氧化碳、揮發性有機物等空汙物，同時釋放氧氣，達到綠美化、降溫及改善空氣品質等目的。

苗栗縣近年配合環境部推動垂直綠牆補助計畫，經環保局空氣品質及噪音管制科統計，2020年到今年2月底，已輔導23處公私場所設置綠牆，包含16所學校、7處社區等，綠牆總面積達361.5平方公尺，換算每年平均可減少約108.45公斤的二氧化碳。

環保局長陳華盛說，除了續推校園清淨綠牆補助，環保局今年擴大綠牆補助對象，包含社區關懷據點等場所，預計每處綠牆補助最高5萬元，歡迎各學校、社區及社福機構等單位向環保局申請；因補助數量有限，將參酌計畫內容及申請順序補助，額滿為止。