聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市市定古蹟 周益記古宅自力修復昨上梁

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市市定古蹟「周益記」修復工程歷經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換整理等工程，昨天早上舉行上梁儀式，遵循傳統古禮。記者張裕珍／攝影
新竹市市定古蹟「周益記」修復工程歷經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換整理等工程，昨天早上舉行上梁儀式，遵循傳統古禮。記者張裕珍／攝影

新竹市市定古蹟「周益記」近年由周家後代周友達自力修復，完全沒有動用到公部門預算，經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換等工程，昨循傳統科儀舉行上梁儀式，將主梁安放至中脊，與會人員喊著「進喔、進喔」，見證周益記古蹟修復重要里程碑。預計今年完成主結構、明年底修復完成。

新竹市北門街的周益記老宅正立面採用大正形式使用的巴洛克式風格裝飾，以及少見的三崁面闊格局，建物發展脈絡具文史價值，2013年指定為市定古蹟。

推動古蹟修復的幕後推手是周家來台第六代周友達，十多年前不捨老宅要被賣掉，開始整合持分、自提指定為市定古蹟，並自掏腰包於2021年啟動修復工程，成為竹市首例。

「這裡有我很多小時候的生活記憶，希望房子修回到以前離開的樣子。」周友達住在老宅後方看著周益記一點一滴修復，他提到為何沒尋求公家補助，就是希望掌有主導權，自己的房子自己修。

周益記古蹟修復工程集結各地工匠、專家參與，開工後曾遭遇困難，鑽探發現地層含水鬆軟下陷，經補強結構後才克服。昨天上梁儀式後將進行屋脊等主結構工程，目標暑假時完成屋瓦鋪設。

台灣周益記文化遺產永續發展協會近年陸續配合工程進度辦理工地快閃參觀、匠師共做工作坊等活動，協會指出，周益記修復完工後將對外開放提供互動體驗，傳遞文化遺產價值。

新竹市市定古蹟「周益記」修復工程歷經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換整理等工程。記者張裕珍／攝影
新竹市市定古蹟「周益記」修復工程歷經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換整理等工程。記者張裕珍／攝影

古蹟 老宅

延伸閱讀

連日陰雨…桃園棒球場改善新賽季前能完成？張善政坦言1事不如預期

新竹展演中心補助遭收回 議員：高虹安難辭其咎

友達2月營收月增7% 群創減16%

友達將賣10萬張佳世達持股

相關新聞

連日陰雨…桃園棒球場改善新賽季前能完成？張善政坦言1事不如預期

樂天桃猿主場桃園棒球場整修工程因雨攪局，趕在中職開打前完成改善出現變數。桃園市長張善政臉書發文坦言草皮生長情況不如預期，...

航空城拆遷戶被排富 津貼、年金沒了

桃園航空城開發有數萬人搬遷，安置街廓地主近日陸續收到權狀，但有部分地主還收到公文，通知取消老農津貼、國民年金的老年基本保...

標誌牌擋路 行人被迫與車爭道

新竹縣竹北市福竹街周邊社區林立，近來又有新建案落成，但居民常出入的台鐵隧道，竟有2面標誌牌豎立在人行道上，影響行人通行，...

竹市市定古蹟 周益記古宅自力修復昨上梁

新竹市市定古蹟「周益記」近年由周家後代周友達自力修復，完全沒有動用到公部門預算，經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換等工...

桃園市民卡 被指難用、App易當機

桃園市民卡去年底因虛實系統整合、合作廠商未續約，提供消費優惠的特約商店從1千多家掉到1百多，不僅被怨卡片難用，連點入市民...

綠牆綠美化 苗栗擴大補助對象

苗栗縣環保局近年推動「綠牆」計畫，鼓勵學校、社區在建築物外牆或屋頂種植綠植，打造綠牆增加建築物綠化面積，藉以改善都市生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。