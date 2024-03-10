竹市市定古蹟 周益記古宅自力修復昨上梁

新竹市市定古蹟「周益記」近年由周家後代周友達自力修復，完全沒有動用到公部門預算，經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換等工程，昨循傳統科儀舉行上梁儀式，將主梁安放至中脊，與會人員喊著「進喔、進喔」，見證周益記古蹟修復重要里程碑。預計今年完成主結構、明年底修復完成。

新竹市北門街的周益記老宅正立面採用大正形式使用的巴洛克式風格裝飾，以及少見的三崁面闊格局，建物發展脈絡具文史價值，2013年指定為市定古蹟。

推動古蹟修復的幕後推手是周家來台第六代周友達，十多年前不捨老宅要被賣掉，開始整合持分、自提指定為市定古蹟，並自掏腰包於2021年啟動修復工程，成為竹市首例。

「這裡有我很多小時候的生活記憶，希望房子修回到以前離開的樣子。」周友達住在老宅後方看著周益記一點一滴修復，他提到為何沒尋求公家補助，就是希望掌有主導權，自己的房子自己修。

周益記古蹟修復工程集結各地工匠、專家參與，開工後曾遭遇困難，鑽探發現地層含水鬆軟下陷，經補強結構後才克服。昨天上梁儀式後將進行屋脊等主結構工程，目標暑假時完成屋瓦鋪設。

台灣周益記文化遺產永續發展協會近年陸續配合工程進度辦理工地快閃參觀、匠師共做工作坊等活動，協會指出，周益記修復完工後將對外開放提供互動體驗，傳遞文化遺產價值。