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長期占用免費車格居民怒了！內壢這些路段5月將收費

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢內壢復華街上的停車格因不收費長期遭占用，桃園交通局表示，復華街35格停車格要收費，於5月1日起周一至周五上午8時至下午6時，每小時收費20元。圖／市議員吳嘉和提供
桃園中壢內壢復華街上的停車格因不收費長期遭占用，桃園交通局表示，復華街35格停車格要收費，於5月1日起周一至周五上午8時至下午6時，每小時收費20元。圖／市議員吳嘉和提供

桃園中壢內壢復華街上的停車格因不收費長期遭占用，導致其他民眾皆無法停放，當地里長希望透過收費方式增加周轉率，桃園交通局表示，日前會勘決議，復華街35格停車格要收費，連同其他內壢地區共260格車格一同於5月1日起周一至周五上午8時至下午6時，每小時收費20元。

復華街鄰近自立新村，其餘要收費路段周邊則有元生、忠孝公園，也鄰近內壢家樂福及火車站，每逢假日人潮眾多。

市議員吳嘉和表示，復華街上的停車格不收費，周邊居民使用率相當高，不過可發現有些車長期占用，更有的直接用車套罩住車子，明顯周轉率相當低，有些人停不到就紛紛抱怨，因此里長才希望能收費解決。長期占用本就不是件公平的事，若使用率有達到收費標準就該收費，5月開始收費將可解決地方上長久以來一位難求的問題。

交通局停車管理工程科回應，3月5日會勘決議，因車輛長期占用停車格，為了提高停車周轉率，復華街35格跟內壢地區文化路、成章一街、元生一街、元生二街、元生三街、自強六路等路段共約260席一起收費，預計今年5月1日開始收費，收費時段周一至周五上午8時至下午6時，費率每小時20元。

至於中壢過嶺地區近年發展及人口成長快速，也有停車位不足與停車亂象，停管科回應，因當地對於是否收費意見仍不一，後續將會持續了解地方意見來研擬。

而中壢青埔地區也因為假日前往購物人潮眾多，移入人口等狀況增加，去年9月起新增收費路段有11條，共825個車格；中壢龍岡地區，包含龍慈路等12條道路，共1161格車格，去年11月開始收費。

停車格 桃園 火車站

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