聽新聞
test
0:00 / 0:00
長期占用免費車格居民怒了！內壢這些路段5月將收費
桃園中壢內壢復華街上的停車格因不收費長期遭占用，導致其他民眾皆無法停放，當地里長希望透過收費方式增加周轉率，桃園交通局表示，日前會勘決議，復華街35格停車格要收費，連同其他內壢地區共260格車格一同於5月1日起周一至周五上午8時至下午6時，每小時收費20元。
復華街鄰近自立新村，其餘要收費路段周邊則有元生、忠孝公園，也鄰近內壢家樂福及火車站，每逢假日人潮眾多。
市議員吳嘉和表示，復華街上的停車格不收費，周邊居民使用率相當高，不過可發現有些車長期占用，更有的直接用車套罩住車子，明顯周轉率相當低，有些人停不到就紛紛抱怨，因此里長才希望能收費解決。長期占用本就不是件公平的事，若使用率有達到收費標準就該收費，5月開始收費將可解決地方上長久以來一位難求的問題。
交通局停車管理工程科回應，3月5日會勘決議，因車輛長期占用停車格，為了提高停車周轉率，復華街35格跟內壢地區文化路、成章一街、元生一街、元生二街、元生三街、自強六路等路段共約260席一起收費，預計今年5月1日開始收費，收費時段周一至周五上午8時至下午6時，費率每小時20元。
至於中壢過嶺地區近年發展及人口成長快速，也有停車位不足與停車亂象，停管科回應，因當地對於是否收費意見仍不一，後續將會持續了解地方意見來研擬。
而中壢青埔地區也因為假日前往購物人潮眾多，移入人口等狀況增加，去年9月起新增收費路段有11條，共825個車格；中壢龍岡地區，包含龍慈路等12條道路，共1161格車格，去年11月開始收費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言