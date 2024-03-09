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桃園市民卡難用、App易當機？智發會：積極爭取合作中

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民卡app點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。本報資料照片
桃園市民卡app點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。本報資料照片

桃園市民卡去年底因虛實系統整合，合作廠商約滿未續約，提供消費優惠的特約商店從1千多家掉到1百多家，被民眾抱怨卡片難用，議員也要求檢討，而市民卡App則是容易當機，目前僅存特約商家查詢功能，也被詬病；桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘表示，已陸續跟廠商換約，特約商店現已恢復800多家，部分優惠連外縣市都能用，會持續爭取，市民卡2.0版也預計下半年推出，將提供民眾更方便的使用服務。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行各項消費優惠，民眾使用率高，但去年底因合約到期未續約，特約商店銳減，平鎮區一度從35家掉到3家，其中2家還是市府委外經營的國民運動中心和青少年活動中心。民進黨市議員王珮瑜也曾為此發聲，指「市民卡也是認同桃園」，使用不便需要檢討。

另外，桃園市民卡App自今年1月起就容易當機，民眾想查消費紀錄，但畫面常停留在初始歡迎頁面不動，到App商店留言詢問也只得到官方「市民卡App目前改版中」罐頭訊息回覆，後來雖能查詢特約商店和悠遊卡餘額，但進入特定網站後就無法返回上一層進行其他查詢，也被民眾詬病，甚至批評「市民廢物卡」。

吳肇銘表示，特約商店經過爭取，目前已回覆到800多家，其中不乏肯德基、必勝客等知名連鎖速食店提供桃園市民卡獨有套餐，憑卡到外縣市門市消費也能享同樣優惠，會再努力爭取更多合作機會。

關於市民卡App，吳肇銘表示市民卡正在進行虛實整合2.0版，計畫年底就籌備，今年初以1500萬元發包委外規畫，由於會整合市府各局處提供的線上服務，需要一些時間彙整各局處資料與意見，預計未來能對準使用者特性與需求提供資訊與服務，例如婦幼節上路的「好孕專車」就會推播給孕產婦。另外，待市民卡2.0服務成熟穩定，會再進一步與超商、超市合作，討論消費紅利點數互通共用的合作機制。

桃園市民卡App點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。圖／翻攝自App store「桃園市市民卡」評論區
桃園市民卡App點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。圖／翻攝自App store「桃園市市民卡」評論區
桃園市民卡app點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。圖／翻攝自桃園市市民卡app
桃園市民卡app點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。圖／翻攝自桃園市市民卡app

桃園 議員

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