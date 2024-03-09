桃園市民卡難用、App易當機？智發會：積極爭取合作中

桃園市民卡去年底因虛實系統整合，合作廠商約滿未續約，提供消費優惠的特約商店從1千多家掉到1百多家，被民眾抱怨卡片難用，議員也要求檢討，而市民卡App則是容易當機，目前僅存特約商家查詢功能，也被詬病；桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘表示，已陸續跟廠商換約，特約商店現已恢復800多家，部分優惠連外縣市都能用，會持續爭取，市民卡2.0版也預計下半年推出，將提供民眾更方便的使用服務。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行各項消費優惠，民眾使用率高，但去年底因合約到期未續約，特約商店銳減，平鎮區一度從35家掉到3家，其中2家還是市府委外經營的國民運動中心和青少年活動中心。民進黨市議員王珮瑜也曾為此發聲，指「市民卡也是認同桃園」，使用不便需要檢討。

另外，桃園市民卡App自今年1月起就容易當機，民眾想查消費紀錄，但畫面常停留在初始歡迎頁面不動，到App商店留言詢問也只得到官方「市民卡App目前改版中」罐頭訊息回覆，後來雖能查詢特約商店和悠遊卡餘額，但進入特定網站後就無法返回上一層進行其他查詢，也被民眾詬病，甚至批評「市民廢物卡」。

吳肇銘表示，特約商店經過爭取，目前已回覆到800多家，其中不乏肯德基、必勝客等知名連鎖速食店提供桃園市民卡獨有套餐，憑卡到外縣市門市消費也能享同樣優惠，會再努力爭取更多合作機會。