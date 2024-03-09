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竹北台鐵隧道前2面標誌牌成路障 行人被迫與車爭道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
周邊住戶陳小姐也表示，2面標誌牌除了阻礙行人通行，對於推娃娃車的媽媽更是困擾，雖現已移除防撞桿，但出入仍困難。圖／議員陳凱榮提供
周邊住戶陳小姐也表示，2面標誌牌除了阻礙行人通行，對於推娃娃車的媽媽更是困擾，雖現已移除防撞桿，但出入仍困難。圖／議員陳凱榮提供

新竹縣竹北市福竹街周邊社區林立，近來又有新建案即將落成，不過居民經常出入的台鐵隧道，竟有2面標誌牌豎立在人行步道上，除阻礙行人通行，娃娃車和輪椅族更被迫直接與人車爭道。新竹縣議員陳凱榮盼相關單位將2面標誌牌移至適當位置。新竹縣政府表示，近日將找市公所、台鐵會勘，若無人反對，將移設至適當地點。

陳凱榮指出，台鐵隧道是福竹街周邊社區出入三民路商圈的必經道路，不過人行步道上卻出現2面標誌牌，第一面是往左的安全方向導引標誌牌，第二面是前有隧道的標誌牌，他4年前就曾發文向市公所反應，但至今仍未改善，僅有移除防撞桿，希望相關單位將標誌牌遷移到適當位置，方便路人通行，打造友善空間。

周邊住戶陳小姐也表示，2面標誌牌除了阻礙行人通行，對於推娃娃車的媽媽更是困擾，被迫要走出紅線與汽機車爭道，相當危險。也因行人被迫走到車道，若發生意外，「不知肇責要如何釐清？」且出入的車輛車速都頗快，希望相關單位將標誌牌移到安全的位置，不要阻礙行人通行。

竹北市公所表示，市公所為市區道路養護機關，交通標誌設置為道路主管機關新竹縣政府權責，關於議員陳凱榮建議移除2個號誌桿，市公所已即時轉請新竹縣政府處理，也請議員監督縣府辦理情形，竹北市公所也將全力配合。

新竹縣交通旅遊處也表示，先前已和竹北市公所討論，原先討論要縣府同意才能遷移，但因牌面遷移要尊重台鐵公司，近期將再派員與竹北市公所、台鐵公司共同會勘，若無單位反對，將再請竹北市公所直接移設至適當地點。

台鐵公司則表示，該標誌非台鐵所設置，為新竹縣政府所管道路標誌、標線及號誌設施。

新竹縣竹北市福竹街居民經常出入的台鐵隧道，竟有2面標誌牌豎立在人行步道上，娃娃車和輪椅族被迫直接與人車爭道。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市福竹街居民經常出入的台鐵隧道，竟有2面標誌牌豎立在人行步道上，娃娃車和輪椅族被迫直接與人車爭道。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員陳凱榮指出，台鐵隧道是福竹街周邊社區出入三民路商圈的必經道路，不過人行步道上卻出現2面標誌牌阻礙通行。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員陳凱榮指出，台鐵隧道是福竹街周邊社區出入三民路商圈的必經道路，不過人行步道上卻出現2面標誌牌阻礙通行。記者黃羿馨／攝影

台鐵 新竹 標誌

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