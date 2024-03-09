乾旱事件發生頻率增加 桃園4月底前鑿設7口備用抗旱水井
桃園市政府水務局今天表示，為提升民生用水的抗旱量能，112年已規畫新屋、平鎮、龜山、大溪等區各設置一口抗旱備用水井，每口水井預計每日可提供500噸水量。抗旱備用水井主在旱災限水時，可提供民眾沖廁、灑掃等次級用水。
另外也在山地復興區羅浮里、溪口里及長興里各鑿設一口抗旱備用水井，平時可備援羅浮、溪口、長興及頭角等四處簡易自來水系統，枯水期可作為抗旱井使用，預計每口水井每日可提供150噸水量，滿足各簡易自來水系統目前供給水量，共計有264戶居民受惠。 上述鑿井工程總經費約3825萬元，各區抗旱備用水井預計今年4月底前完工，可為枯水期間供水調度提供量能，為妥善運用水資源，市府除備妥短期應急方案，於中長期方面也規畫多元的水資源開發，增加供水的城市韌性。
水務局指出，桃園市為多元產業發達的直轄市，穩定的水資源對於產業發展及民生需求極為重要，雖有石門水庫提供公共用水及部分農業用水，但是水庫水源為大漢溪，先天上已受制地形及氣候條件，使得平時豐水及枯水期間天然水資源量甚不平衡，加上近年來氣候變遷影響，導致乾旱事件發生頻率增加、時間逐漸拉長，已嚴重衝擊各產業用水，因此規畫備用水井防患未然。
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