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投900萬打造綠色海岸 新豐坡頭漁港南北堤延伸200公尺
新竹縣擁有11.8公里海岸線，新竹縣政府推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，近年來陸續完成坡頭漁港周邊保安林綠美化及自行車道周邊環境改善工程，最北邊的新豐鄉坡頭漁港，今年再獲農業部漁業署核定900萬元經費，將辦理南北堤延伸工程規畫設計，預計延伸200公尺，未來完工後可減緩港內淤沙堆積速度，提供漁民更好的停泊空間。
新竹縣農業處指出，縣府2021年委由海洋大學執行「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬試驗」計畫，進行定床遮蔽水工試驗，2022年完成動床漂砂水工模擬，並提出3個可行的改善方案，經縣府積極爭取，漁業署近日核定「坡頭漁港南北堤延伸工程規畫設計工作」計畫900萬元，中央款450萬元、縣配合款450萬元。
農業處表示，這次設計案將委由廠商，針對坡頭漁港南北堤延伸工程先予規畫設計，按海洋大學模擬改善方案為「北防波堤延長25公尺後，朝西南方轉65度後延伸 120公尺，再朝西南方轉15度並延伸30公尺；另南防波堤延伸25公尺」，共延伸200公尺。
農業處表示，盼南北堤延伸工程完成後，增加港內的靜穩度，使船舶行駛及停泊更加安全，並減緩港內淤沙堆積速度，藉以延長疏濬間隔年限及漁港生命，也可增加港內漁船泊位，讓停泊於其他泊地的漁船停泊港內，有利於集中管理。
新竹縣長楊文科表示，縣府推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，近年來爭取漁業署、觀光局等各方資源，近幾年來陸續完成坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化、紅毛港至鳳坑漁港、紅樹林綠色隧道和自行車道周邊環境改善工程等，打造新竹縣海岸旅遊軸線廊帶。
楊文科說，這次獲核定經費的坡頭漁港是迷你型漁港，2019年底完成港區及周邊環境改善工程後，分別在2020年及2023年榮獲金鑑漁港一星獎，也顯示縣府推動海岸風景遊憩計畫的成效受到肯定。
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