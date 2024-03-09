新竹展演中心補助遭收回 議員：高虹安難辭其咎

新竹國際展演中心去年與統包商解約，文化部考量工程重啟期程難評估，不再保留補助款。有竹市議員說，市府行政怠惰讓工程延宕，導致經費被收回，市長高虹安難辭其咎。

竹市府今天發布新聞稿表示，近期文化部來函表示，考量新竹國際展演中心工程重啟期程難以評估，原保留款將依補助要點相關規範，不再續予保留，若後續工程重新發包，可再另提新案向文化部申請經費補助。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，國際展演中心的中央補助款因工期延宕確定被收回，再次打臉高虹安所說「1天當2天用、平均3至4個工作天就有1項工程開工或啟用」的說法。

楊玲宜說，現在的新竹市府行政效率不彰，不僅怠惰，諸多市政建設工程嚴重延宕或流標，導致中央要將經費收回，高虹安身為一市之長，難辭其咎。

楊玲宜表示，更重要的是，未來能不能續建展演中心還要看得標廠商的意願，相當荒謬，高虹安若有心市政，就應以照顧在地藝文團體為優先，落實執行展演中心續建案，而不是剝奪其表演空間，甚至讓藝文團體被迫出走外縣市借場地演出。

新竹市文化局於稿中表示，原新竹國際展演中心統包工程案於民國109年9月開工，但自111年10月起因統包商管理、整合能力及施工品質均不佳，缺失改善持續延遲、進度落後，延遲履約情節重大，市府通知統包商去年5月17日起終止契約，預計這個月底完成工程結算。

竹市府表示，「新竹市藝文高地部分土地開發設定地上權評估規劃及招商作業」委託專業服務案近日已公開招標，將採「設定地上權」方式發包，待評估基地條件、公共建設需求規劃、市場可行性及財務分析等項目，完整規劃基地未來發展後，即召開招商準備作業。