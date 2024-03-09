竹北天坑監測遭質疑 建商：無異常

新竹縣竹北天坑案從去年4月停工至今，下個月將屆滿1年，建商持續監測周邊道路與鄰房，然而近期報告顯示，陸續有多處觀測設備毀損，甚至遭人為破壞，鄰近社區擔憂未做好維護，觀測流於形式；豐邑建設強調，設備在第一時間已完成修復，監測值均無異常，除了向警方報案，公司後續也會加強巡檢防範。

竹北天坑案發生後，豐邑公司委外監測工地及周邊地基沉陷、鄰房傾斜和地下水位等情，偵測點共計38處，有數處監測值出現斷點，原因在於監測設備毀損，毀損原因則包括設備被水泥砂漿阻塞、路面柏油重鋪或民眾停車造成，今年1月則有多個觀測點是遭人為破壞。

周邊社區居民除了擔心監測流於形式，也指建商提供的監測報告就像文言文，數據沒有判讀機制，應提供解讀後的數據，才能讓人安心。

豐邑回應，觀測點被人為刻意破壞，已於第一時間完成修復，也有向警方報案，未來將加巡檢措施，避免再次受到破壞。

新竹縣工務處表示，縣府已要求豐邑建設所有監測設備跟系統必須全時正常運作，提供正確資訊，如遇監測過程中，因道路刨鋪或者受施工、氣候環境影響等因素，導致設備需遷移或停止運作，都要盡速更換或更新。關於監測報告艱深難懂，縣府已要求豐邑將報告轉換為淺顯易懂的文字向民眾說明。

竹北市公所回應，公所是市區道路管理機關，但天坑案係因建設公司起造大樓導致路面塌陷，其興建核准主管機關爲縣府。公所雖然非主管機關，但迄今仍持續要求建設公司定期提供監測數據副本，如有異常也要求示警，並循行政程序通報縣府，維護市民生命財產安全。