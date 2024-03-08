三八婦女節送暖！桃園這5警分局送溫馨禮 感謝女性同仁及志工

3月8日國際婦女節，是為了紀念女權運動的存在，桃園中壢、楊梅、平鎮、龍潭及大溪5個警分局皆代表桃園警察局長吳坤旭送上面膜給女性同事，感謝她們平時在工作上的辛勤努力。

中壢警分局長唐嘉仁表示，女性同仁在警察職場具有相對穩定力量，除有逮補犯罪及制服滋事分子的剛強手段，在單位中更具有發揮潤滑溝通長才，對整體警政工作順遂具有加乘的效果，也加碼手工香皂感謝他們在警政工作上的奉獻與付出。

平鎮警分局長徐坤隆指出，鎮警分局所屬警員中，女性同仁已佔了1/6，在執行各項警察勤務工作上，均與男警相同，營造平等工作環境，更是平鎮警分局致力達成的目標之一。今也準備巧克力給分局所有的女性同仁及婦女志工，送上祝福。

楊梅警分局長張仁傑說，女性同仁紛紛投身警察的行列，在工作崗位上的表現亦十分卓越，她們所具有的暖心、貼心、細心等特質，不論是在職場上、家庭裡，均帶來輕鬆自在、溫柔關懷的無形力量，更為警察團隊建立溫暖體貼的正面形象，同時提升民眾對警察的滿意度。

龍潭警分局長張鶴瓊今也備了蛋糕及咖啡，在分局交誼廳舉行簡單的慰問茶會並表示，警察機關的工作性質有別於一般公務機關，女性警察同仁雖人數較少，但在工作、訓練上都一視同仁，相當辛勞，特別選在3月8日這個有意義的日子裡，準備了巧克力、玫瑰花搭配美膚面膜，以表達對女性同仁的尊重與感謝之意。

大溪警分局長吳傳銘說，女性同仁在警察職場的比例愈來愈高，在工作上的表現也是相當卓越，尤其從事外勤警察工作的女性，平常除擔服辛勞勤務外，更要兼顧家庭，相當不容易。

也有女性同仁分享從事警察工作相當辛勞，經常要兼顧家庭、小孩及工作，分身乏術，相當辛苦，收到禮物很感動。