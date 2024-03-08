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深入校園！新竹縣推健康攻略王、性平攻略王教具獲好評

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年縣府跨局處合作，社會處與教育局共同推出「性平攻略王」性別平等桌遊教具。記者郭政芬／攝影
今年縣府跨局處合作，社會處與教育局共同推出「性平攻略王」性別平等桌遊教具。記者郭政芬／攝影

新竹縣為推動健康促進活動及性別平等議題，落實在生活當中，由教育局及社會處攜手共同打造健康攻略王及性平攻略王2套教具，今天邀請近200位國中小學校人員到縣府研習，從玩樂中學習健康促進及性別平等概念。

新竹縣教育局表示，竹縣健康攻略王教具是目前全國唯一涵括健康促進7項議題，包含視力保健、口腔保健、健康體位、全民健保與正確用藥、性教育與愛滋病防治、菸檳害防制、正向心理等議題，在2021年發表後，除獲邀在全國會議向各縣市代表介紹外，也在「台灣健康促進學校」網頁上介紹。

特別的是，今年研發設計POKER版，巧思設計5種玩法，包含數碼攻略、十字攻略、叢林攻略、狂龍攻略、王牌攻略，把健康知識與樸克牌無縫結合，增進學生學習印象。今天參與的人員都覺得「有趣又能學習健康新知」。

今年新竹縣府跨局處合作，社會處與教育局共同推出「性平攻略王」性別平等桌遊教具。社會處表示，透過縣府的婦女團體培力計畫，與教育局共同發展出「性平攻略王」，內容包含CEDAW及性平三法、預防性別暴力、性別平等觀念、多元友善共融、婦女健康、多元健康、情感表達等7大主題，多元豐富的性別及健康議題，深入到校園各個角落。

新竹縣議員吳旭智今天也前來參與活動，他說，去年他接觸到健康攻略王，發現這是一套很棒的桌遊，他將桌遊帶入社區，非常受長輩歡迎，因此後來結合協會力量開設性平工作坊，20位夥伴以性平為主題、健康攻略王的遊戲模式為基礎，設計出多套以性平為主題的桌遊。其中1套透過社會處來量產，今天在教育局跟社會處的聯手之下共同進行研習，建議未來健康攻略王、性平攻略王將可推廣到各社區。

新竹縣為推動健康促進活動及性別平等議題，落實在生活當中，由教育局及社會處攜手共同打造健康攻略王及性平攻略王2套教具。記者郭政芬／攝影
新竹縣為推動健康促進活動及性別平等議題，落實在生活當中，由教育局及社會處攜手共同打造健康攻略王及性平攻略王2套教具。記者郭政芬／攝影
今年研發設計POKER版，巧思設計5種玩法(數碼攻略、十字攻略、叢林攻略、狂龍攻略、王牌攻略)把健康知識與樸克牌無縫結合，增進學生學習印象。記者郭政芬／攝影
今年研發設計POKER版，巧思設計5種玩法(數碼攻略、十字攻略、叢林攻略、狂龍攻略、王牌攻略)把健康知識與樸克牌無縫結合，增進學生學習印象。記者郭政芬／攝影
竹縣健康攻略王教具，是目前全國唯一涵括健康促進七項議題。記者郭政芬／攝影
竹縣健康攻略王教具，是目前全國唯一涵括健康促進七項議題。記者郭政芬／攝影

性別 教育局 新竹

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