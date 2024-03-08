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桃園老舊公寓大廈換電梯費用高補助少 民代批不合情理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市新的社區都有基金，但是老舊社區早期沒有成立基金面臨修繕花費負擔沉重的問題。記者鄭國樑／攝影
桃園市新的社區都有基金，但是老舊社區早期沒有成立基金面臨修繕花費負擔沉重的問題。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府針對公寓大廈社區公共安全設施修繕補助，限定每個立案社區最高30萬元，但近年來因通貨膨脹工料雙漲，導致修護成本大幅提升，尤其電梯修護甚至碰上必須整套設備換新，老舊社區因為早年法規沒要求成立基金，換新電梯動輒上百萬元，與政府的補助上限差距很大，無力負擔電梯更新費用，也間接形成社區公共安全隱優。

市議員黃崇真指出，內壢火車站後站一個大型社區超過25年，管委會有立案，最近就面臨7棟大樓要換新7套電梯的問題，每套約100萬元，不換會有被困在電梯裏面和其他安全問題，但是這樣的社區因為早年建築管理法規沒要求建商撥款成立基金，社區管理費累積的存款根本無力支付，市府的補助認定同一個社區上限30萬元，等於一套電梯補助4萬多元，社區財力不足，政府補助又少的情況下，面臨借貸更新。

黃崇真認為，政府和社區管委會都有責任維護公共安全，但是像上述的老舊社區大樓換電梯，可以從寬認定，以認定每一套電梯設備為補助依據，不受30萬元的限制，不然管委會30萬元申請額度用韾，其他公共安全設施的維修就不能申請補助。另外，內政部有補助老舊社區大樓增設電梯的辦法，像中壢後站這個大型社區原本就有電梯，不屬於「增設」補助對象其實不合理，公共安全優先的前提下，應該放寬認定。

市議員陳美梅表示，確實有些老舊社區面臨公共安全設施、重大維修缺經費的問題，主因是早年沒有基金，更新設備的財力負擔沈重。也有些社區未雨綢繆做好經費的超前布署，但是無論如何，政府的補助確實很少。

市政府建管處表示，過去幾乎沒有社區管委會申請電梯修繕，市府對各社區的補助一年30萬元上限包括所有修護，各社區管委會通常會排出公共安全項目優先順序申請補助。市政府自行編列公寓大廈修繕補助的預算約4200萬元，全桃園市7400多個管委會能分到的補助不多，去年社區申請公共安全相關補助總計364件，金額共計1943萬多元，占總補助的41.47%，其他的補助用在重大修繕在30%，一般修繕23%，老舊社區的管委會如果無力負擔電梯大修的費用，建議可以尋都更的路線向國土署申請補助。不過內政部國土管理署今年對有危險之虞的大廈有補助，市府可以協助管委會爭取。

桃園 管委會 電梯

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