竹北天坑監測遭人破壞民憂未維護 建商已備案加強巡檢

新竹縣竹北天坑案從去年4月停工至今，下個月將屆滿1年，建商持續監測周邊道路與鄰房，然而近期報告顯示，陸續有多處觀測點遭破壞，鄰近社區擔憂未做好維護，觀測流於形式。對此，豐邑建設強調，第一時間完成修復，並已向警方備案，將加強巡檢措施。

這份監測報告是由建商委外公司固定監測，包含沉陷觀測點、鄰房傾斜計、水位觀測井等共38處，報告中說明無法量測的點，原因包含去年遇水泥沙漿阻塞、停車、柏油重舖等原因，甚至在今年1月有多個觀測點遭人為破壞，鄰近社區擔心若未完善維護，恐流於形式。

「恐變成三不管地帶！」該社區指出，觀測報告就像文言文，數據沒有判讀機制，若有異常就怕沒有人知道，建議應提供解讀後的數據，才能讓民眾安心。

豐邑回應，觀測點被人為刻意破壞，已於第一時間完成修復，並已備案，將加巡檢措施，以確保未來的監測設施不會再次受到破壞。此外，去年12月，搶險施工審查會議通過後，監測報告調整為每周一次，每次都會經由專任技師及兩家第三公正單位審查綜合判讀，確保公正與安全性，並同步將資料給社區、里長、縣府與公所，豐邑強調一直以來重視安全和品質，將加強監測系統的維護，確保周邊居民安全。

新竹縣政府工務處表示，縣府已要求豐邑建設所有監測設備跟系統必須全時正常運作，提供正確資訊，如遇監測過程中，因道路刨鋪或者受施工、氣候環境影響等因素，導致設備需遷移或停止運作，這部分都要請豐邑建設依規盡速更換或更新以符標準；民眾不清楚的部分，縣府會要求豐邑建設提出後續監測計畫說明。

工務處強調，監測獲得的專業數據、圖表應該交由專業的技師判讀，將判讀結果轉換為淺顯易懂具直接性的文字，公開給民眾及社區住戶LINE群組。

中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生建議，此案已發生過幾次災變，應比照公共工程、捷運或高鐵等，監測報告應有第三公正單位判讀，讓民眾清楚了解狀況。未來在建案完工前，如何做好監測儀器的設置與執行，確保住戶安全與道路公共安全，都要再向民眾說明，才能達到三贏。

針對社區憂心的監測遭破壞，拱祥生回應，量測時有時會遇常態的破壞，但有些是因開挖的破壞所造成，例如去年4月特斯拉天坑事件，對此，他也在鑑定報告中提醒，在監測中可增加部分的項目，讓監測更清楚。