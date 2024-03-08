竹北好物招募 創建竹北伴手禮 鄭朝方：幫助在地品牌

為振興竹北特色產業行銷優質好物，創建竹北嚴選伴手禮，竹北市公所召集在地店家，舉辦竹北購物節說明會，聆聽來自不同產業的分享，串連不同領域、彼此交流，盼能在共同合作下活絡竹北經濟帶來新契機。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是一座創意、創新、創業充滿希望的三創城市，更是一座年輕化的城市，青力崛起同時反映在百工百業主理人及個性化商品上。這次竹北購物節不再是以摸彩轎車為主軸，將經費投注在「關懷青年的深耕築夢」、「整合微創店家」、「多元商品結合」、「美學注入舊品牌」等，因此在5月推出竹北購物節前，特別邀集轄内特色店家參與說明會。

整合特約店家包羅竹北食衣住行育樂，讓民眾有物超所值的消費體驗，並以「竹北嚴選禮盒」為媒介。店家可提報2樣以內商品，凡具特色的食品、非食品都可參選，食品類需標明成份、保存方式及期限等，經評選合格商品將成為竹北代表性伴手禮，融入城市意象與美學做整體及個別的設計與包裝，亦可獲得強力宣傳曝光。

鄭朝方說明，入選的商品將透過專業的團隊，實質協助整理品牌的視覺及產品系統，建立與延伸品牌，這才是最重要的價值。

打破傳統行銷模式，由竹北市公所協力推廣，鼓勵年輕人扎根及共好事業落實、推動在地經濟，說明會因此吸引到在地包含米食、蜂蜜、咖啡、環保皮革包、有機產品等多間文創商家參與，未來活動亦將結合生態、觀光，創造地方再生，共織永續藍圖。