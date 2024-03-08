新冠疫情高原期 桃市衛生局：確診併發症及死亡97%未接XBB

桃園市衛生局表示，近日氣溫變化大，仍是呼吸道疾病的好發季節，3月適逢土地公生日，各地土地公廟辦誕辰祭祀活動，考量人潮聚集可能增加疾病傳播的風險，衛生局規畫於13個行政區配合廟宇活動及整合預防保健篩檢場次，同時提供新冠XBB疫苗接種服務，相關資訊可至官網主題專區嚴重特殊傳染性肺炎查詢。

衛生局說明，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內新冠肺炎疫情處高原期，本土確診併發症及死亡病例高達97%都未曾接種新冠XBB疫苗，且併發症及死亡病例中65歲以上長者各占79%及90%。目前接種疫苗可有效降低重症或死亡的風險，為提升民眾接種便利性，衛生局也安排各里別社區接種場次，鼓勵民眾可就近接種，節省往返醫療院所的時間。

衛生局提醒，接種疫苗時記得攜帶健保卡、身分證、新冠疫苗小黃卡，即早接種疫苗可及早產生對抗此波疫情的保護力，接種疫苗後仍需持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維護健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等類流感症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己及家人的健康。