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關埔首座指標空橋 下周招標

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市政府通過關埔空橋都市景觀準則，規範空橋如需落柱則以「下窄上寬」型式為主。圖為示意圖。圖／竹市府提供
新竹市政府通過關埔空橋都市景觀準則，規範空橋如需落柱則以「下窄上寬」型式為主。圖為示意圖。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，竹市府昨天指出，近日已通過「關埔空橋都市景觀準則」，規範空橋有頂蓋遮蔽，並採用輕量易維護的鋼構材料，希望兼顧美學與實用性。不少民眾關心流標多次的首座慈雲路空橋何時興建？市府說明，今年已檢討標案，將於下周上網招標。

跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區空橋，為關埔第一座指標空橋，「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」獲科管局專案補助，總工程經費1億3770萬餘元，但招標不順，3度流標。

工務處後續開會檢討流標原因，主要是基地空間較小加上施工擔心影響慈雲路交通，影響廠商進場意願，經檢討工法與預算編列項目後，預計下周後上網公告。

關埔地區未來除了市府自建空橋，還會有民間公益捐建空橋，迄今確定有3案。市府都市發展處昨天公布「關埔空橋都市景觀準則」，規範空橋建設要提供頂蓋遮蔽，以輕量易於維護的鋼構材料為主，面材選用鈦白、霧銀等淺色材質，並以明亮及透明感進行夜間照明設計，增加夜間安全性。

都發處長翁義芳說，未來空橋以橋體形式「輕量化不落柱」為原則；若需落柱則以「下窄上寬」形式為主，優先考量貼齊建物邊界、評估腹地是否能增設無障礙友善設施等，打造關埔空橋生活圈。

材料 高虹安

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