苗栗市長補選／余文忠昨率先登記 連勝文陪同

苗栗市長補選受理候選人登記到今天，國民黨縣議員余文忠昨天早上獲黨中央副主席連勝文等人陪同率先完成登記，展現團結氣勢，原本表態參選的縣議員禹耀東臨時通知將於今天開記者會宣布退選，地方解讀藍營整合成功。民進黨縣議員徐筱菁將於今天10點登記，民眾黨是否參戰仍是未知。

邱鎮軍從苗栗市長轉戰立委成功，苗栗市長補選4月13日登場，國民黨推出余文忠參選，昨天在藍軍支持者簇擁下完成登記，黨內初選對手縣議員鄭碧玉也來相挺，現場不停高呼「當選」口號。

余文忠被視為縣長鍾東錦陣營的要角，余說，「苗栗縣長與苗栗市長很久沒有感情100分了，他希望從這一屆開始，感情永久100分」。並允諾當選會參照鍾東錦經驗，捐出政治獻金結餘款、選票補助款，每年捐薪50萬元以上助弱及助學。

連勝文推薦余文忠有國會助理經驗且是成功的企業家，並熱心公益，把服務市民當成志業，尤其目前立法院國民黨占多數，肯定余一定可以把事情做好，爭取經費挹注建設。

不過，原本聲稱要參選市長「最後一舞」禹耀東昨天發出通知將退選，強調考量母親的身體因素，加上給年輕人機會因此退選。

民進黨縣議員徐筱菁預計今早登記，民眾黨則意向不明，至於曾獲時代力量推派參選本屆第一選區縣議員落選的林志豪低調領表還未登記。地方解讀，市長補選若無意外，將是藍、綠對決的局面。