台鐵日式站長宿舍 湖口連署搶救

新竹縣湖口火車站日式站長宿舍群建物保存狀況不佳，縣府文化局專案小組委員經考量車站附近整體發展等原因後，建議解除文資列冊追蹤。湖口人聞訊號召「搶救」獲1500人連署，文化局昨下午再度勘查開會，認為是否具保存價值可進一步討論，決議列冊追蹤。

住在宿舍最久的台鐵前站長徐榮昌女兒徐明珠昨天也參與會勘。記者黃羿馨／攝影 台鐵湖口站日式宿舍及監工房，原為台鐵局依據文化資產保存法提報，新竹縣文化局現勘後啟動文資列冊追蹤程序，但依據2022年9月文資價值評估報告顯示，因建物保存狀況不佳、增改建情形嚴重，不具稀少性或地區建物風格，考量湖口車站附近整體發展，專案小組委員建議解除列冊追蹤。

消息在地方傳開後，湖口人紛紛發起搶救行動，發起連署的志工吳家吉、郭台貴、林寶忠等人成立「搶救湖口車站日式站長宿舍」粉絲專頁，並在地方辦說明會。吳表示，站長宿舍和監工房歷史95年，地方盼保留，並修復活用作為湖口故事館或旅遊、走讀教學的歷史建築。

縣府文化局昨現勘，湖口站前站長徐榮昌女兒徐明珠到場關心，她說父親住在宿舍達72年，直至2017年病逝，家眷才搬離，老宿舍有一家人回憶，如今看到房子殘破不堪，「沒修整好可惜」，希望列為歷史建築修繕保留。

新竹縣文化局表示，經現勘與審查會議，委員經檢視建物現場、聽取多方意見後，認為建物保存狀況雖不佳，但具日治時期工藝技術，是否具保存價值仍可進一步討論，決議列冊追蹤。