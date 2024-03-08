聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵日式站長宿舍 湖口連署搶救

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣湖口火車站日式站長宿舍群（圖）解除列冊追蹤，湖口人號召保留，至今已有1500人連署。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口火車站日式站長宿舍群（圖）解除列冊追蹤，湖口人號召保留，至今已有1500人連署。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口火車站日式站長宿舍群建物保存狀況不佳，縣府文化局專案小組委員經考量車站附近整體發展等原因後，建議解除文資列冊追蹤。湖口人聞訊號召「搶救」獲1500人連署，文化局昨下午再度勘查開會，認為是否具保存價值可進一步討論，決議列冊追蹤。

住在宿舍最久的台鐵前站長徐榮昌女兒徐明珠昨天也參與會勘。記者黃羿馨／攝影
住在宿舍最久的台鐵前站長徐榮昌女兒徐明珠昨天也參與會勘。記者黃羿馨／攝影
台鐵湖口站日式宿舍及監工房，原為台鐵局依據文化資產保存法提報，新竹縣文化局現勘後啟動文資列冊追蹤程序，但依據2022年9月文資價值評估報告顯示，因建物保存狀況不佳、增改建情形嚴重，不具稀少性或地區建物風格，考量湖口車站附近整體發展，專案小組委員建議解除列冊追蹤。

消息在地方傳開後，湖口人紛紛發起搶救行動，發起連署的志工吳家吉、郭台貴、林寶忠等人成立「搶救湖口車站日式站長宿舍」粉絲專頁，並在地方辦說明會。吳表示，站長宿舍和監工房歷史95年，地方盼保留，並修復活用作為湖口故事館或旅遊、走讀教學的歷史建築

縣府文化局昨現勘，湖口站前站長徐榮昌女兒徐明珠到場關心，她說父親住在宿舍達72年，直至2017年病逝，家眷才搬離，老宿舍有一家人回憶，如今看到房子殘破不堪，「沒修整好可惜」，希望列為歷史建築修繕保留。

新竹縣文化局表示，經現勘與審查會議，委員經檢視建物現場、聽取多方意見後，認為建物保存狀況雖不佳，但具日治時期工藝技術，是否具保存價值仍可進一步討論，決議列冊追蹤。

宿舍 文化局 歷史建築

延伸閱讀

1500人連署保留湖口台鐵日式站長宿舍 文化局今再次現勘

竹縣湖口日照中心揭牌啟用 提升長照服務

新竹縣人物景點變成趣味桌遊 來比賽還可獲得精美小禮

需要適當的人…楊文科突人事異動 多位局處副手換人

相關新聞

熱門站借嘸YouBike 桃加強調度

桃園市政府推出租借YouBike前1小時免費政策，但熱門站點因此常借不到車引發民怨，市府規畫「人車駐點」隨時補充車輛，並...

台鐵日式站長宿舍 湖口連署搶救

新竹縣湖口火車站日式站長宿舍群建物保存狀況不佳，縣府文化局專案小組委員經考量車站附近整體發展等原因後，建議解除文資列冊追...

苗栗市長補選／余文忠昨率先登記 連勝文陪同

苗栗市長補選受理候選人登記到今天，國民黨縣議員余文忠昨天早上獲黨中央副主席連勝文等人陪同率先完成登記，展現團結氣勢，原本...

關埔首座指標空橋 下周招標

新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，竹市府昨天指出，近日已通過「關埔空橋都市景觀準則」，規範空橋有頂蓋遮蔽，並採用輕量易...

觀光熱點卻沒設站…桃園2漁港見嘸YouBike 市府研議這處先試辦

桃園推出YouBike前1小時免費政策，熱門站點常借不到車引發民怨，市府規畫「人車駐點」隨時補充車輛，並持續擴展站點，預...

竹市通過關埔空橋都市景觀準則 首座空橋工程下周招標

新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，竹市府今天指出，繼完成3件民間公益捐建空橋案後，日前審議委員會也通過了「關埔空橋都市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。