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觀光熱點卻沒設站…桃園2漁港見嘸YouBike 市府研議這處先試辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園YouBike使用率攀升，市府加強調度、增設場站，觀光熱點竹圍漁港後續也會試辦設置1站。圖／市府提供
桃園YouBike使用率攀升，市府加強調度、增設場站，觀光熱點竹圍漁港後續也會試辦設置1站。圖／市府提供

桃園推出YouBike前1小時免費政策，熱門站點常借不到車引發民怨，市府規畫「人車駐點」隨時補充車輛，並持續擴展站點，預計全市2028年將有750個場站。不過永安漁港、竹圍漁港2處觀光熱點目前尚無設站，地方大嘆可惜。交通局回應，目前永安漁港已有眾多自行車業者，竹圍漁港則將試辦設置1站，若使用率高，未來會評估媒合業者經營。

桃園市YouBike場站從2017年底的130站，逐步增加到417站，使用率持續攀升。交通局統計，中壢車站平均每天出借1319次，桃園車站日均達1123次，許多熱門站點也從去年開始缺車、缺位，一車難求、無位可還情形天天上演。

交通局運輸規畫科長黃心韻坦言，中壢車站、桃園車站和各校受限腹地不足，增柱困難，目前仍與台鐵、鐵道局協商中；現階段先以加強調度因應，除於尖峰時間派調度員駐點，隨時補充車輛，也請廠商開發主動通報系統，監測全市前50大站點缺車情形，系統預計8月上線，3月起也會再投入300輛YouBike 2.0E提高車輛服務數。

黃心韻表示，YouBike 2.0自2月起將在新設100個場站，預計10月底現有場站就會全數升級，並關閉1.0系統，估2028年桃園會有750個場站；汰除的1.0後續將捐贈給休閒農業園區和大專院校使用。

市府在社宅、交通節點、重劃區等區位增設場站同時，觀光熱點永安漁港、竹圍漁港目前仍尚未設站。新屋區議員陳睿生說，永安漁港自行車業者多，市府不與民爭利情有可原，但建議仍應在農博基地設站，活絡當地觀光；大園區議員徐其萬則建議做好配套，先改善竹圍漁港周邊道路，營造友善自行車環境。

黃心韻表示，永安漁港因已有多家業者營運，交通局暫不考慮設站；竹圍漁港經評估則已納入設站規畫，不過因竹圍漁港距離其他站點較遠，借車時間也可能會過度集中，不利調度，因此現階段先試辦1處場站並觀察營運情形，若具效益將媒合業者經營。

YouBike 桃園 自行車

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