特色水上媽祖遶境下周二登場 提供200民眾免費參加

每年農曆2月3日桃園石門水庫皆會舉行媽祖遶境祈福活動，活動至今已有50年歷史，今年有17間宮廟、44神尊共26艘船約600人共同參與，更特別結合石門水庫營運60周年慶，除以往水域繞境外，增加於大溪復興宮至壩區西碼頭間環湖公路陸域遶境活動，將提供200位民眾免費搭船參與活動。

北水分署表示，水上媽祖繞境活動有50年歷史，獨具台灣地方文化特色，今年結合石門水庫營運60周年慶，除以往水域繞境外，增加於大溪復興宮至壩區西碼頭間環湖公路陸域繞境活動。

今年活動從上午8時30分開始水域繞境，祈福民眾可以選擇在大溪復興宮、壩區西碼頭、阿姆坪生態公園及環湖公路沿線伴隨媽祖繞境，也可在環翠樓旁西碼頭搭船參加水域繞境。桃園市渡船遊艇商業同業公會表示將提供200位民眾免費搭船參與活動。另祈福典禮會場設於環翠樓旁西碼頭，北水分署於現場會有愛護水資源擴大宣導，並有獎徵答送紀念品活動，歡迎大家共同參與。

桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，今年將有17間宮廟、44神尊共26艘船約600人共同參與，也特別邀請大溪百吉國小師生共同參與，不過目前水位相當低跌破5成，所以今年繞境活動就沒有登薑母島，也沒有在阿姆坪碼頭停留。