比前後車道窄…桃園五號橋宛如「奪命橋」 近期拓寬改善
桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，民代表示爭取多年近期終於動工拓寬工程。桃園養工處橋樑隧道科回應，施工橋長10公尺，原來路幅自6.5公尺拓寬至8.5公尺，在原來橋梁位置放入預鑄箱涵，除拓寬外並重建地方橋梁，工程總經費約800萬元，並配合台電及台水埋設新管線。
市議員李家興表示，楊梅五號橋因前後馬路比橋寬，導致汽機車行經時容易因道路漸窄發生車禍，大貨車行經時更是危險，根本就是「奪命橋」，因此這些年不斷爭取，希望能改善讓用路人更加安全。
楊梅警分局統計，該路口近3年車禍件數，有受傷車禍共3件、沒受傷3件。橋梁隧道科回應，因當地議員及里長陳情該橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄情形，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，養工處研議辦理橋梁拓寬改建工程。
橋梁隧道科表示，五號橋現場地下管線及天空纜線皆須克服，工程施作前與管線單位密切協調，先排除可預知風險後，提升橋梁拓寬成功率。因配合改善管遷作業，台電及自來水公司已於去年12月完成新設管線埋設，為加速整體期程，另養工處已於去年11月先行覓地進場預鑄箱涵，並於今年2月進場開挖施工採半半施工減少交通衝擊，預計今年4月底竣工，工程經費約800萬元。。
橋樑隧道科說，施工橋長10公尺，原來路幅自6.5公尺拓寬至8.5公尺，在原來橋梁位置放入預鑄箱涵，除拓寬外並重建地方橋梁，就周遭居民所述該橋年代久遠已不可考，以維護用路人通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言