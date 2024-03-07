比前後車道窄…桃園五號橋宛如「奪命橋」 近期拓寬改善

桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，民代表示爭取多年近期終於動工拓寬工程。桃園養工處橋樑隧道科回應，施工橋長10公尺，原來路幅自6.5公尺拓寬至8.5公尺，在原來橋梁位置放入預鑄箱涵，除拓寬外並重建地方橋梁，工程總經費約800萬元，並配合台電及台水埋設新管線。

市議員李家興表示，楊梅五號橋因前後馬路比橋寬，導致汽機車行經時容易因道路漸窄發生車禍，大貨車行經時更是危險，根本就是「奪命橋」，因此這些年不斷爭取，希望能改善讓用路人更加安全。

楊梅警分局統計，該路口近3年車禍件數，有受傷車禍共3件、沒受傷3件。橋梁隧道科回應，因當地議員及里長陳情該橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄情形，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，養工處研議辦理橋梁拓寬改建工程。

橋梁隧道科表示，五號橋現場地下管線及天空纜線皆須克服，工程施作前與管線單位密切協調，先排除可預知風險後，提升橋梁拓寬成功率。因配合改善管遷作業，台電及自來水公司已於去年12月完成新設管線埋設，為加速整體期程，另養工處已於去年11月先行覓地進場預鑄箱涵，並於今年2月進場開挖施工採半半施工減少交通衝擊，預計今年4月底竣工，工程經費約800萬元。。