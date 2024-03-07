快訊

憂掛號費天花板被打破？26家部立醫院凍漲 這一家甚至免收

兒子天天對沙發底部喊「有魔神仔」 她不信一蹲下見1雙眼睛嚇尿：哪來的

比前後車道窄…桃園五號橋宛如「奪命橋」 近期拓寬改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，近期終於動工拓寬工程。圖／市議員李家興提供
桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，近期終於動工拓寬工程。圖／市議員李家興提供

桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，民代表示爭取多年近期終於動工拓寬工程。桃園養工處橋樑隧道科回應，施工橋長10公尺，原來路幅自6.5公尺拓寬至8.5公尺，在原來橋梁位置放入預鑄箱涵，除拓寬外並重建地方橋梁，工程總經費約800萬元，並配合台電及台水埋設新管線。

市議員李家興表示，楊梅五號橋因前後馬路比橋寬，導致汽機車行經時容易因道路漸窄發生車禍，大貨車行經時更是危險，根本就是「奪命橋」，因此這些年不斷爭取，希望能改善讓用路人更加安全。

楊梅警分局統計，該路口近3年車禍件數，有受傷車禍共3件、沒受傷3件。橋梁隧道科回應，因當地議員及里長陳情該橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄情形，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，養工處研議辦理橋梁拓寬改建工程。

橋梁隧道科表示，五號橋現場地下管線及天空纜線皆須克服，工程施作前與管線單位密切協調，先排除可預知風險後，提升橋梁拓寬成功率。因配合改善管遷作業，台電及自來水公司已於去年12月完成新設管線埋設，為加速整體期程，另養工處已於去年11月先行覓地進場預鑄箱涵，並於今年2月進場開挖施工採半半施工減少交通衝擊，預計今年4月底竣工，工程經費約800萬元。。

橋樑隧道科說，施工橋長10公尺，原來路幅自6.5公尺拓寬至8.5公尺，在原來橋梁位置放入預鑄箱涵，除拓寬外並重建地方橋梁，就周遭居民所述該橋年代久遠已不可考，以維護用路人通行安全。

桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，近期終於動工拓寬工程。圖／桃園養工處提供
桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，近期終於動工拓寬工程。圖／桃園養工處提供
桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，近期終於動工拓寬工程。圖／市議員李家興提供
桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，造成用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，近期終於動工拓寬工程。圖／市議員李家興提供

桃園 車禍 車道

延伸閱讀

東煒國際物流啟用DHL進駐 張善政：桃園成大矽谷重鎮

20年來首度調漲民生電價？台電澄清：121至330度曾漲2次

桃園21歲菜鳥消防首次搶命 救回無心跳8旬翁...滿滿成就感

影／桃園持毒通緝女被追困車陣 衝撞前後車...警立馬破窗拉人

相關新聞

藍軍整合成功？禹耀東將宣布退選 苗栗市長補選恐藍、綠對決

苗栗市長補選出現戲劇性轉折，聲稱最後一舞的縣議員禹耀東今天通知，明天將開記者會宣布退選，禹耀東強調考量母親的身體因素，加...

果菜公司2幹部請假聲援出庭？高虹安：都有請假「不會拒絕」

新竹市長高虹安立院助理費涉貪案昨天再度北上開庭，被議會民進黨團發現果菜公司正副總經理都北上聲援，引發話題。高虹安受訪回應...

苗栗文觀局接連推出2大水墨畫展 逾百件名家創作供賞析

苗栗縣文化觀光局接連推出2大水墨畫展，今天起展出「墨韻畫心」黃麗珠水墨創作展，9日起展出「苗繪樂懷」謝弘志水墨個展，兩大...

新竹縣人物景點變成趣味桌遊 來比賽還可獲得精美小禮

為讓大、小朋友更認識新竹縣在地歷史文化，新竹縣文化局將厚厚的新竹縣志轉化為趣味桌遊，從歷史、人物、民俗、物產、景點等著手...

限量50名！桃園監理站16日復興區機車考照 即日起報名

桃園監理站方便偏遠地區民眾考取機車駕照，16日將在復興區三民社區多功能活動中心設臨時考場，即日起受理電話及傳真預約，但由...

桃園轉骨關鍵2年 張善政：地面開始長出航空城未來的景象

桃園市長張善政今天上午參加「桃園城市發展藍圖國際交流論壇」，他指出，桃園都市發展正面臨轉骨階段，鐵路地下化正如火如荼進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。