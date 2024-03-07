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藍軍整合成功？禹耀東將宣布退選 苗栗市長補選恐藍、綠對決

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長補選今天突然戲劇性轉折，縣議員禹耀東明天將宣布退選。本報資料照片
苗栗市長補選今天突然戲劇性轉折，縣議員禹耀東明天將宣布退選。本報資料照片

苗栗市長補選出現戲劇性轉折，聲稱最後一舞的縣議員禹耀東今天通知，明天將開記者會宣布退選，禹耀東強調考量母親的身體因素，加上給年輕人機會因此退選，市長補選沒有意外是藍、綠對決局面。

苗栗市長補選昨起3天受理候選人登記，上午有國民黨縣議員余文忠登記，禹耀東下午突然通知，明上午8點半會在縣議會舉行記者會，宣布退出市長補選，禹耀東說，母親的身體欠安，此外，希望給年輕人機會，不要因他參選有所顧慮，距離登記截止還有1天，因此趕緊宣布。

政壇則解讀，藍軍整合成功，市長補選將是余文忠對決預定明天上午登記的民進黨縣議員徐筱菁，部分政壇人士分析，禹耀東一直被視為藍營，與余文忠在縣長選舉也都是挺鍾東錦，市長初選時，禹聲稱參選市長是最後一舞，要走自己的路，因此沒有參加初選。

國民黨 民進黨 記者會 議員 鍾東錦

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