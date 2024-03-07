聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍軍整合成功？禹耀東將宣布退選 苗栗市長補選恐藍、綠對決
苗栗市長補選出現戲劇性轉折，聲稱最後一舞的縣議員禹耀東今天通知，明天將開記者會宣布退選，禹耀東強調考量母親的身體因素，加上給年輕人機會因此退選，市長補選沒有意外是藍、綠對決局面。
苗栗市長補選昨起3天受理候選人登記，上午有國民黨縣議員余文忠登記，禹耀東下午突然通知，明上午8點半會在縣議會舉行記者會，宣布退出市長補選，禹耀東說，母親的身體欠安，此外，希望給年輕人機會，不要因他參選有所顧慮，距離登記截止還有1天，因此趕緊宣布。
政壇則解讀，藍軍整合成功，市長補選將是余文忠對決預定明天上午登記的民進黨縣議員徐筱菁，部分政壇人士分析，禹耀東一直被視為藍營，與余文忠在縣長選舉也都是挺鍾東錦，市長初選時，禹聲稱參選市長是最後一舞，要走自己的路，因此沒有參加初選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言