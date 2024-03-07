果菜公司2幹部請假聲援出庭？高虹安：都有請假「不會拒絕」

新竹市長高虹安立院助理費涉貪案昨天再度北上開庭，被議會民進黨團發現果菜公司正副總經理都北上聲援，引發話題。高虹安受訪回應，兩人都有請假，進行任何活動或來支持「也不會說拜託你不要」，會請果菜公司進一步了解。另，網紅「四叉貓」在臉書爆出有精力湯請款一事，高虹安對此沒有回應。

昨天高虹安因涉貪案件請假到台北地院開庭，場外有十多名新竹市里長助陣聲援，新竹市議會民進黨團也透過影像發現，新竹市農產運銷公司公司總經理彭椿榮與副總經理蔡文盛也到台北地院聲援，直指2人在「督軍點名」，並批高虹安是濫用公家資源。

竹市府昨天回應，農產運銷公司總經理及副總都有依照規定請假，以私人名義關心支持市長，里長們也都自發自願前往支持並藉此表達市民心聲，規定上和民主自由表達上毫無疑義。彭椿榮也說都有提前請假，自己到場關心，並未帶頭喊口號、沒露臉。

高虹安今天出席「勇闖職涯龍年飛揚」校園就業博覽會宣傳活動，會後受訪被問到果菜公司幹部北上聲援一事，表示正副總經理都是休假，自己請假想做任何活動或來支持，也不會說拜託你不要，後續會請果菜公司了解。

此外，昨天也有到北院旁聽關心高虹安涉貪案的網紅「四叉貓」在臉書發文，稱自己昨天遇到另1名高虹安的前助理，提到當時有一筆手寫請款單精力湯1000元，經立委邱議瑩還原是高虹安曾參加自費的精力湯班，之後已拒絕她參加並退回餘額。對此，高虹安沒有回應。