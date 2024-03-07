苗栗文觀局接連推出2大水墨畫展 逾百件名家創作供賞析

苗栗縣文化觀光局接連推出2大水墨畫展，今天起展出「墨韻畫心」黃麗珠水墨創作展，9日起展出「苗繪樂懷」謝弘志水墨個展，兩大畫展都將在9日辦開幕式，文觀局歡迎各界藝文愛好者和鄉親來參觀賞析 。

文觀局指出，苗栗縣自2008年起開辦「苗栗縣美術家邀請展」，邀縣內出色藝術家展出創作成果， 希望使苗栗的文化藝術更多元豐實，今年邀請藝術家黃麗珠在第一展覽室展出60多件創作，今天起 展至4月14日。

文觀局指出，黃麗珠以水墨為媒材，擅於描繪古典與現代人物、山水、花卉等，畫筆下的人物姿態優雅、傳神且極富韻味，近年她專研國劇人物與東方繁複服飾，觀賞者可感受到一種超越時空的靈性之旅。這次展覽分6個部分，包括國劇人物系列、山中回憶篇、古今人物系列、花鳥系列、生活旅遊山水篇、愛孫成長篇。

3月9日至24日在山月軒展出「苗繪樂懷」謝弘志水墨個展，他是南投縣籍的藝術家，擅使用水墨媒材傳達人性的溫暖及相聚緣分的珍惜，在各項美展屢次得獎，包括玉山美展獎ヽ雲林美展ヽ臺陽美展ヽ磺溪美獎及台灣國際新藝獎等。他對藝術的熱忱不僅在個人創作上，也體現於水墨藝術推廣及對兒童美學ヽ樂齡教育的重視。