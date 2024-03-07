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打造龍鳳漁港成觀光漁港 魚貨直銷中心工程補助款有譜

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府向中央爭取補助新建龍鳳漁港魚貨直銷中心計畫，其中第一期魚貨直銷中心新建工程預計今年中旬過後辦理發包作業（魚貨直銷中心全區3D模擬示意圖）。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府向中央爭取補助新建龍鳳漁港魚貨直銷中心計畫，其中第一期魚貨直銷中心新建工程預計今年中旬過後辦理發包作業（魚貨直銷中心全區3D模擬示意圖）。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府向中央爭取補助新建龍鳳漁港魚貨直銷中心計畫，總經費達5億4247萬元，去年4月間邀農業部官員現勘後獲初步允諾，其中有關第一期魚貨直銷中心的成果報告，日前已獲漁業署審查修正核定公告，縣府表示，一切流程順利的話，今年中旬過後即能辦理工程發包作業。

縣府農業處指出，針對龍鳳漁港改建成新穎的觀光漁港規畫，包括魚貨直銷中心新建及作業區環境改善、停車場新建、部分建物拆除與運棄工程，其中第一期魚貨直銷中心新建工程4億690萬元最受矚目，包括餐廳區、熟食冷飲區、生鮮魚貨區；廁所、垃圾場、魚雜處理場，以及汙廢水處理設施等。

有關第一期魚貨直銷中心的成果報告去年12月底已初獲漁業署同意，計畫修正核定45天至本月13日止送備查，首先將爭取新建魚貨直銷站工程補助款2億元，其中設計費約950萬元。

副處長蔡政新表示，透過魚貨直銷中心的重新規畫與改建，加大攤位空間，並將生鮮、熟食及乾貨分區配置，另於二樓空間導入可賞景觀海的輕食咖啡景觀餐廳，吸引遊客停留，全區也將遊客所需的共同用餐、洗手間等服務空間納入考量；流程順利的話，漁獲直銷站工程預估本月底辦理委託設計招標，6月底、7月初辦理工程發包作業後動工。

苗栗縣政府規畫將龍鳳漁港打造成新穎的觀光漁港，向中央爭取經費補助新建第一期魚貨直銷中心，預計今年中旬過後即能辦理工程發包作業。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府規畫將龍鳳漁港打造成新穎的觀光漁港，向中央爭取經費補助新建第一期魚貨直銷中心，預計今年中旬過後即能辦理工程發包作業。記者吳傑沐／攝影

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