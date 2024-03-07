影／余文忠登記參選苗栗市長 連勝文相陪 展現藍軍團結氣勢

苗栗縣議員余文忠今天登記參選苗栗市長，國民黨副主席連勝文等人陪同，大陣仗展現團結氣勢，余文忠喊話若當選，將捐出政治獻金結餘款、選票補助款，每年捐薪50萬元以上，成立專戶專款幫助弱勢，打造「苗栗願景、快樂健康派」。

新科立委邱鎮軍轉戰成功，苗栗市長補選4月13日登場，國民黨推出余文忠今天上午到選務中心登記參選，連勝文、邱鎮軍服務處秘書長張勝祥、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐，及黨內初選對手縣議員鄭碧玉、苗栗市里長聯誼會長周文正等人都到場。

余文忠被視為縣長鍾東錦陣營的要角，鍾因出國，跨海向余文忠團隊致意余文忠指出，苗栗縣長與苗栗市長很久沒有感情100分了，他希望從這一屆開始，感情永久100分，未來苗栗縣與苗栗市，及18鄉鎮市一起變成苗栗願景、快樂健康派。

鄭碧玉致詞高喊團結為苗栗市長繼續留住藍天，現場不斷響起「當選」的口號聲音，苗栗縣商業總會長戴美玉、苗栗市大同里長楊桂尾等人致贈吉祥物蘿蔔、獻花，氣氛相當熱絡。

連勝文推薦余文忠有國會助理經驗，且是成功的企業家，並熱心公益，連勝文並分享，余動過心臟手術，也開過腎臟，歷經生命交關的人，願意投入市政建設、公民服務，及扶持地方弱勢，余把服務市民當成志業，尤其目前立法院國民黨占多數，余一定可以把事情做好，爭取經費挹注建設。