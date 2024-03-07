台南天坑驚險 居民目睹合十：神明保佑「不幸中大幸」
台南市中西區五妃街、西門路口營建工地天坑案，造成數十公尺大型吊臂，險些發生嚴重生命財產損失，幸沒砸中房舍，也沒人員傷亡，現場民眾看到此景，雙手合十說，神明保佑，「不幸中的大幸」。
此一驚悚場景發生在昨晚8點多，重型吊車吊起坑中小貨車後，被發現履帶型吊車有傾斜，高聳的吊臂也略斜一邊，現場民眾正議論紛紛，擔心吊車無法支撐吊臂，會往西門路傾倒，沒想到過不了多久，應聲而倒，民眾在驚呼中嚇了一大跳，擔心造成傷亡，警方立馬喊叫較護車支援，好在吊臂往五妃街方向而倒，沒砸中房子，也沒有人傷亡。
現場民眾看到此景，雙手合掌一直唸佛號，說是神明保佑。營建基地旁是供奉觀音佛祖、九天玄女、楊府太師的大寮玄涼亭，廟前五妃街上掛著許多寫有神明名稱的燈籠，照亮著街道，居民說，「平安就好」！
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