竹市獲中央補助8.6億 改善90處路口

新竹市部分道路長期缺乏人行道規畫，市府爭取中央補助改善，迄今已獲補助30案，總經費約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口皆獲核定；市府昨說，將持續爭取經國路11處路口補助，力拚完成全市101處路口改善。

市長高虹安目前擔任市府交通改善小組召集人，她表示，竹市早期都市計畫市區道路未將人行道納入規畫，上任後積極向中央提報計畫爭取補助，改善行人安全環境，自己也每月親自主持會議及道安會報。

交通處長倪茂榮說，為加速打造行人安全環境，市府從點、線、面著手進行全方位改善，以光復路一段為例，沿線商業活動頻繁、上下午尖峰車流量大，市府從光復路一段的慈雲路至光復路一段89巷共計24處路口著手進行安全改善，再逐步串聯各路段。

竹市目前已獲內政部國土管理署及交通部核定補助，包括慈雲路、光復路一段（慈雲路至光復路一段89巷）、介壽路、易肇事路口、中華路四段（中山路）至中華路六段（內湖路口）等90處路口改善，其中中華路四段至六段交通安全改善計畫日前開工，其餘計畫正積極辦理規畫設計作業，完成後將盡速發包施工。

交通處指出，目前也已向中央提案改善經國路11處路口，屆時建置人行道勢必影響沿線住戶停車及進出動線，將持續與沿線住戶溝通，盼攜手營造安全友善的步行環境。