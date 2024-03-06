婦女保障名額擠掉的落選頭 鄭聚然將遞補苗栗縣議員

苗栗縣議員黃聲全涉招待選用餐賄選，當選無效今天二審確定，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃解職，內政部公告遞補人選後，辦理選區落選頭前縣議員鄭聚然遞補。

黃聲全涉選違反公職人員選舉免法，民、刑事部分二審最近宣判，刑事維持一審3年10個月徒刑，褫奪公權5年，仍可上訴三審；民事部分，今天二審確定，缺額將由落選頭鄭聚然遞補。

縣議員第5選區應選8席，含2席婦女保障名額，這屆選舉鄭聚然獲2986票，票數排第8，但因婦女保障名額限制，縣議員蕭詠萱2368票，擠掉鄭而當選，鄭再因黃聲全當選無效確定，將遞補出任議員。

縣議會政團目前無黨籍聯盟12席、勤政聯盟8席、國民黨團8人，民進黨團7人，黃聲全參加無黨籍聯盟，鄭聚然是國民黨，且無黨籍聯盟、勤政聯盟及國民黨團，成員多數親藍，這屆議會政治形勢，應不會有重大變化。