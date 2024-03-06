桃議員要求速解決公車司機荒 交通局盼這計畫有效

桃園市政府交通局統計市區公車客運司機去年6月缺額272人，至今年3月仍缺262人，議員李宗豪質疑公車司機荒從疫情期間延續至今，不管減班、客運路線合併，或為司機加薪從4000元再調高至1萬元，也祭出優先承租社宅、培訓計畫等多種方法，依然沒有起色，是否是工作環根本有問題。

交通局長張新福表示，市府開源節流雙管齊下，除為公車司機爭取加薪改善工作環境，並檢討哪些路線是否要調整，目前司機徵才最有效的方法為「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」，去年12月與桃園市7家市區客運業者共同簽署合作備忘錄，推出全國首創的「受訓即就業」計畫，打破過去取得駕照才能應徵的限制，受訓期間即可領取基本薪資及學習津貼，累積最高可領20萬元，至3月5日已有86人陸續報名（還要和客運業者面談），希望到年底能有100人投入客運司機工作，114年底累計至200人解決司機荒。

李宗豪要求交通局不能以此自滿，還是要想出更多的方法全數填補缺額，不然像捷運棕線114年可能開始施工，屆時會造成棕線萬壽路交通黑暗期，鼓勵民眾多搭公車相形更重要。交通局要做好公車路線調配，包括轉乘到輔大醫院或林口長庚、桃園長庚醫院就醫，尤其是龜山和新莊之間的公車要更便民，不能再以缺公車司機為藉口，等於變相要民眾自己開車，交通更壅塞。

議員張桂綿指出，公車司機荒也造成蘆竹地區的5250A、5250B、5203客運3月1日嚴重脫班，很多通勤族趕上班遲到，市府要設法解決。張新福表示，原本已經協調好，公路局已經找到代駛的客運，但是3月1日又出狀況，司機荒衍生班次減少10班，但今上午已經恢復原有的班次數量，以後會一直維持常態，公路局日後也會徵選出接替的客運公司負責行駛。

黃婉如認為，市區公車司機加薪1萬元後，8個月只徵到10人，顯然加薪不只是唯一改善的方式，是探究其他原因，包括跨城市的客運公車司機荒也一樣，張新福允諾會再努力設法改善。

交通局表示，會再探究桃園公車司機的待遇與新北、台北的差距和相關工作福利細節，不過議員詹江村認為，市府不要只跟在台北市後面，要大幅提高司機待遇和對客運業者的補助，議會應該都會支持預算；黃瓊慧議員要求檢討不會流於形式，要做好全面檢討，議員黃崇真要求徹底檢討7家客運業者的財務結構能否再提高司機待遇。