桃園「好孕專車」上路 孕婦申辦過關即拿9千元補助

桃園市政府規劃「好孕專車」福利政策3月8日婦女節上路，凡設籍桃園的孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，後天起可向婦幼局申請「一生好運卡」，憑卡搭乘指定計程車享單趟最高250元補助，每人每胎最高補助9000元，政策還溯及今年1月1日之後的產婦，需要打疫苗及健檢的新生兒也能受惠。市長張善政鼓勵民眾增產報國，「希望桃園成為大家都很願意生小孩的城市」。

懷孕9個月的高小姐幾乎每個月要產檢一次，且越接近預產期越頻繁。她認為好孕專車是非常棒的政策，直說「未來小朋友打疫苗、健檢也都能用到」。

桃園市政府去年就著手規劃「好孕專車」，原本今年2月要以紙本票券方式推出，但考量票券面額固定而每趟車資可能不一樣，計程車司機後續請款核銷也有人力成本，市府後來作罷，改與悠遊卡公司合作，推出孕（產）婦乘車補助專用的「一生好運卡」。

桃園市婦幼局指出，一生好運卡以象徵吉祥長壽且常用於生兒育女的紅龜粿作為意象，命名也取「一生就好孕，一生都好運」意義，代表市府給孕媽咪最誠摯的祝福。卡片自3月8日上午9時開放桃園育兒網（http://babycare.tycg.gov.tw)線上申請，因卡片會印製個人照片，製發大概需要3個工作天，核發時，卡片即存有9000元可折抵計程車資，不限起訖地點，但單趟補助以250元為限，目前合作車隊有台灣大車隊、大都會、新梅、新利達、合作、大文山和大豐7家，悠遊卡公司支援1000部悠遊卡感應車機，目前全市超過3500輛計程車可提供這項服務。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，「一生好運卡」是使用超級悠遊卡，除了內存桃園市政府提供的「好孕專車」點數，也可當一般悠遊卡儲值，如果民眾搭車金額超過補助上限且卡片餘額不足，也可以透過Easy Wallet 悠遊付app加值。