1照片揭果菜公司總座北上聲援高虹安 綠批濫用公家資源

新竹市長高虹安今天因涉貪案件到台北地院開庭，場外有十多名里長助陣聲援，新竹市議會民進黨團發現，新竹市農產運銷公司公司總經理彭椿榮與副總經理蔡文盛也到台北地方法院，直指2人是在「督軍點名」，批評高虹安是濫用公家資源，應向市民清楚交代說明。

彭椿榮回應，今天與蔡文盛都有提前請特休，自己雖請假，但一早五點多還是有進公司掌握市場業務，是因王泰山里長有邀約他一起到台北關心，所以自己買了火車票到了台北；強調自己是在場外關心，沒有帶頭喊口號、沒露臉，不是跟里長一起北上。

民進黨黨團總召陳建名提出照片指出，這兩名由高虹安任命的果菜公司幹部，在公務上班時間居然出現在與職務無關的場合，是否有按照公務程序向主管機關產發處告假？另外現場里長揮舞的大旗等製作經費，是否由公務經費支出？都應交代清楚。

陳建名表示，黨團議員曾資程日前才揭露果菜公司用公家預算，幫高虹安掛賀年看板排擠業外收入的空間，這種馬屁文化實在令人不齒；果不其然兩位幹部今天就出現在北院門口張羅一場里長聲援的戲碼，果菜公司儼然成為高虹安進行政治操作黑機關。

民進黨市議員楊玲宜也說，部分里長們為了守住自己里內的建設款或活動補助款不得不配合北上演出聲援高的戲碼，農產運銷公司的正副總經理更是不務正業，先是利用公家資源為高虹安作看板拍盡馬屁，接著又跟著高虹安跑法，官僚陋習歪風肆虐。

針對多名里長北上聲援高虹安，陳建名也提到，幾個月來幾位熟識有交情的里長私下向他埋怨，市府頻頻動員里鄰長參加高虹安出席的活動與記者會，但里長其實也有許多的業務要處理，里政工作吃重，卻礙於市府掌握資源預算不得被迫出席。

彭椿榮回應強調，絕無不務正業，果菜公司總經理職務屬責任制，不用刷卡，今天雖請特休但仍有進公司；自己就任總經理以來，在不調漲租金情況下節流，靠著垃圾減量壓低虧損，去年原本預估虧損1066萬元，但最後壓到虧損112萬元，今年預估可以「轉虧為盈」，至於市長賀年布條在前市長林智堅時期也有做過，元宵節後已撤下。