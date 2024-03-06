3到5月將密集北上出庭 綠議員酸「高虹安季」到來

新竹市長高虹安時任立委涉貪助理費案今天起將密集出庭，引起地方關切，民進黨市議員曾資程在臉書發文，直言3月至5月共8天內有12次的密集出庭，是新竹市有史以來的首長涉貪官司「高虹安季」，耗費心力在官司上，怎會有心思著墨在市政工作？

高虹安今天約中午開完庭後步出法院，她受訪時表示，自己會把一天當二天用加倍努力，對於市政的推動不會有任何影響，希望大家也可以用同樣的心力來關心她在新竹市政的推動；並強調自己絕不會因幾次開庭就影響市政的運行，請市民朋友放心。

曾資程發文表示，高虹安的涉貪官司，歷經日前找藉口向北院請假、聲請勘驗偵查光碟等拖延訴訟戰術，顯然未全獲法院認可；官司纏身的高虹安市長，上任一年多以來，除了收割前朝政績，根本看不到讓市民有感的建設，耗費太多心力在官司上，又怎麼會有心思著墨在市政工作。

曾資程也直言，一年多以來市府例行性的運作管理，都不免狀況百出，更遑論端出新竹市未來發展的重大計畫，反倒是市長任內爭議事件、官司議題，最令新竹人有感且已成為街訪鄰居茶餘飯後的話題，而這三個月密集出庭，每一次出庭都會是全國注目的焦點，説不會影響市政，你們相信嗎？