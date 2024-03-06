中豐交流道「這設計」恐回堵？桃市議員籲加強配套

國道一號中豐交流道興建中，地方盼紓解中壢北上車流，但民代擔憂青埔人口持續攀升，加上往後中壢交流道、新屋交流道和國道客運車流移轉，交流道迴轉處恐大回堵，呼籲市府提早因應。交通局表示，將於交流道附近路口做好時制計畫，並設計左轉專用道紓解車流。

國道一號中壢段車流量大，上下班尖峰時段壅塞，桃園市政府長期爭取增設中豐交流道，初期因用地費及範圍過大不可行，經評估北向車流占70%，因此第1期率先設置北向匝環道，去年2月開工，並預留增設往返南向匝環道的空間。

截至今年1月底，工程預定進度21.11%，實際24.16%，超前3.05%，預計後年1月完工，未來可望周邊交流道車流量。

議員黃崇真指出，目前許多青埔年輕居民都是從雙北移居，常常開車北上工作，但中豐北路北上交流道設計，讓民眾上交流道要先在A21捷運站附近迴轉才能上交流道，恐將造成大回堵。

黃崇真也提到，未來國道客運轉運站將移到中豐北路，與要進中壢市中心上班的民眾路線高度重疊，交通堵塞的可能性大增，呼籲交流道設計上要有因應配套措施，並新增一條青埔方向北上閘道緩解車流。

交通局長張新福坦言，中豐交流道完成後，必然會分擔部分內壢交流道及中壢交流道的車流量，包括國道客運也會轉移到中豐北路，未來車流量會非常大，市府會提早因應。

交通局運輸規畫科長黃心韻表示，市府與高公局會共同針對交流道附近的路口模擬可能情境做好時制計畫，車道配置上，考量青埔地區往中豐交流道北上需迴轉，左轉專用道會一併設計，市府也會與高公局持續討論全套交流道設計，滿足各方向車流的需求。