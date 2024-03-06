小朋友當心！桃園高鐵站附近人氣公園 紅火蟻出沒

桃園中壢青埔公七公園位於桃園高鐵站附近，該公園特色為中壢青埔市民活動中心上方的滑梯，是許多大小朋友假日熱愛遊玩去處，不過近期有民眾發現該公園草地上出現紅火蟻，緊急通報。桃園養工處公園綠地科回應，目前發現3處蟻丘，昨已投藥後續持續觀察。

公七公園溜滑梯為青埔人氣遊具，這座3滑道高4公尺、滑道長11公尺滑梯從活動中心屋頂上方滑下來刺激又好玩，先前因為滑石磨損現改採塑膠隧道式溜滑梯。

不過，近期有民眾發現該公園出現紅火蟻，擔心大人小孩運動遊玩時會受傷，趕緊向相關單位通報，市議員黃崇真也接獲民眾陳情表示，昨已開始投藥防治，並設有警示，因蟻窩緊鄰步道還請經過民眾務必要小心。

公園綠地科回應，關於青埔公七公園蟻穴發現3處，面積約15乘15平方公分小型蟻巢，民眾日前通報後立即設有警示，養工處昨已投放防治餌劑防治，目前仍持續觀察中，民眾仍可在公園活動，注意不要碰到。紅火蟻1年4季都有，主要是看感染原有沒有控制好，養工處會持續注意。