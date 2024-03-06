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新冠、流感疫情升溫 竹縣贈百元禮券鼓勵接種疫苗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局為鼓勵民眾踴躍接種新冠XBB疫苗，凡在新竹縣13鄉鎮市衛生所接種新冠XBB疫苗者，提供100元禮券。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局為鼓勵民眾踴躍接種新冠XBB疫苗，凡在新竹縣13鄉鎮市衛生所接種新冠XBB疫苗者，提供100元禮券。圖／新竹縣政府提供

近期天氣忽冷忽熱，新冠、流感疫情升溫，為鼓勵民眾踴躍接種新冠XBB疫苗，凡在新竹縣13鄉鎮市衛生所接種新冠XBB疫苗者，提供100元禮券，數量有限送完為止，為提供更便民服務，新竹縣衛生局也於各衛生所持續加開夜間及假日診次。

新竹縣衛生局指出，據疾病管制署表示，近期國內COVID-19疫情呈上升趨勢且處流行期，由於近期流感疫情同樣處於流行期，新竹縣即日起擴大接種流感疫苗，呼籲符合公費流感疫苗接種對象尚未接種者，可和新冠XBB疫苗一併接種。

另65歲以上長者及55至64歲原住民，如還未接種肺炎鏈球菌疫苗可一同接種，衛生局提醒，接種疫苗後約2周方產生保護力，民眾前往接種時應攜帶健保卡、身分證明文件（身分證、居留證／統一證號文件等）、COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由合約院所查驗確認是否符合接種資格，再提供接種服務。

衛生局呼籲，接種疫苗是預防疾病最經濟有效的方式，並須持續落實勤洗手，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請盡速就醫並在家休息，以保護鄉親與他人。

新竹 流感疫苗 衛生局

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