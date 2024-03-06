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已獲中央補助8.6億元 竹市府力拚改善101處路口

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府迄今獲中央補助約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口將進行改善。圖／竹市府提供
新竹市政府迄今獲中央補助約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口將進行改善。圖／竹市府提供

新竹市部分道路長期缺乏人行道規畫，市長高虹安與市府團隊去年積極向中央提報計畫爭取路口改善補助。竹市府今天指出，迄今已獲補助30案，總經費約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口皆已獲中央核定補助，市府將持續爭取經國路11處路口補助，要力拚完成全市101處路口改善。

市長高虹安目前擔任新竹市交通改善小組召集人，她表示，竹市早期都市計畫市區道路未將人行道納入規畫，一上任後即責成交通處、工務處及教育處等單位，積極向中央提報計畫爭取補助，改善行人安全環境，自己也每月親自主持會議及道安會報。

由高虹安主持的交通改善小組會議，定期專家學者共同研議行人安全改善方案，盼從通學步道、實體人行道、騎樓順平及易肇事路口安全改善等面向多管齊下，讓交通更順暢、行人更安全。

交通處長倪茂榮說，為加速打造行人安全環境，市府從點、線、面著手進行全方位改善，以光復路一段為例，沿線商業活動頻繁、上下午尖峰車流量大，市府從光復路一段的慈雲路至光復路一段89巷共計24處路口著手進行安全改善，再逐步串聯各路段。

市府交通處蒐集光復路一段相關路口事故數據及原因，並進一步分析各方向車流量及行人量研擬改善方案，包含檢討車道配置、設置偏心式左轉車道、重新調整號誌、建置實體轉角人行道及庇護島、行穿線退縮、縮小路口等，市府也將研議拓寬慈雲路橋平面道路往光復路方向為2車道、增設公車停靠彎及裝卸貨停車彎。

竹市目前已獲內政部國土管理署及交通部核定補助，包括慈雲路、光復路一段（慈雲路至光復路一段89巷）、介壽路、易肇事路口、中華路四段（中山路）至中華路六段（內湖路口）等90處路口改善，其中中華路四段至六段交通安全改善計畫已於日前開工，其餘計畫正積極辦理規畫設計作業，完成後將盡速發包施工。

交通處指出，目前也已經向中央提案改善經國路11處路口，希望獲得交通部核定；屆時建置人行道勢必影響沿線住戶停車及進出動線，市府秉持行人安全至上原則，持續與沿線住戶溝通，也盼民眾共體時艱，與市府攜手營造安全友善的步行環境。

新竹市政府迄今獲中央補助約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口將進行改善。圖／竹市府提供
新竹市政府迄今獲中央補助約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口將進行改善。圖／竹市府提供
新竹市政府迄今獲中央補助約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口將進行改善。圖／竹市府提供
新竹市政府迄今獲中央補助約8.6億元，包括慈雲路、光復路一段、介壽路、中華路四至六段等90處路口將進行改善。圖／竹市府提供

人行道 新竹 行人 車道 高虹安

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