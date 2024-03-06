快訊

你壞了哪些網站？臉書、IG全球大當機…1圖看「紅字一片」老司機平台和寶可夢遊戲也掛掉

糗！臉書、IG、Threads全球大當機中 Meta主管只能在X發公告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社宅推住戶代表委員會 桃市將研議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市社宅住戶非所有權人，無法比照公寓大廈成立管委會，有住戶抱怨難以反映意見，呼籲市府推動代表委員會，建立溝通管道。都發局回應，民眾可透過第一線物業單位、住宅處或社宅服務中心表達意見，今年將首度在各社宅舉辦座談會，再研議後續是否成立代表委員會。

議員林政賢昨指出，台北市2020年起實施社宅管理委員會制度，由住戶投票選出代表，彙整社區意見直接向市府提出建議，目前新北央北青年社宅已跟進，台中和高雄也研擬成立，桃園卻沒有對策。

議員黃崇真說，住戶設立管委會意願強烈，包括內部修繕、公設開放使用頻率等問題，但現在聲音常無法傳達，物業管理廠商也難為，未來社宅數量越來越多，應建立住戶代表制，直接向市府表達心聲。

議員陳韋曄也呼籲比照公寓大廈的調處委員會，成立社宅爭議仲裁委員會，邀學者專家、業管團體代表以第三方身分介入。

都發局長江南志表示，市府統計社宅爭議以中路四號件數較高，約占總數25%，內容包括煙味、噪音和公設等問題；為協助住戶，市府提供智慧社宅App、社宅服務中心專線及市政信箱1999等多元管道，由社宅服務中心專責處理。

江南志說，目前全台僅台北市訂有社宅社區營運管理要點，住宅處會參考其他縣市推動成效，評估以更有效率方式協助住戶解決問題；今年也將先首次試辦座談會，搜集住戶意見，研議住戶代表制可行性。

住戶 社宅 議員

延伸閱讀

社宅無法設管委會 桃市議員籲推「住戶代表委員會」

南市社宅制度草案規劃說明會 未來以「宜居」為命名

【重磅快評】雙昌「助攻」盧秀燕 賴清德能不冒冷汗？

林右昌道歉內政部誤植中市標售抵費地 盧秀燕：有道歉就好了

相關新聞

最醜中壢火車站9月拆掉重建

台鐵中壢車站被網稱「最醜車站」，預計9月拆除，「中壢臨時新站」已蓋好，交通部鐵道局北部工程分局正趕工做最後內外檢查，6月...

竹縣府突人事異動 4局處換副手

新竹縣長楊文科近來官司纏身，昨天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局、文化局、行...

社宅推住戶代表委員會 桃市將研議

桃園市社宅住戶非所有權人，無法比照公寓大廈成立管委會，有住戶抱怨難以反映意見，呼籲市府推動代表委員會，建立溝通管道。都發...

福德廟占用苗市地 承購要花250萬

苗栗市西勢尾福德廟占用市公所土地約13坪，因近年來縣內有多處廟地所屬不明而遭標售，管理委員會憂心忡忡，最近發起樂捐，包括...

楊文科今調動多位局處副手人選 綠白民代提醒：為人民把關

國民黨籍新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局、文...

假登山真賞櫻 雪管處查獲10隊違規…將停權入園3年開罰

今年武陵農場的櫻花季已結束，但有部分團隊以攀登雪山名義申請入住山屋，取得車輛通行證，實際卻停留在農場賞櫻，或進入登山口後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。