社宅推住戶代表委員會 桃市將研議

桃園市社宅住戶非所有權人，無法比照公寓大廈成立管委會，有住戶抱怨難以反映意見，呼籲市府推動代表委員會，建立溝通管道。都發局回應，民眾可透過第一線物業單位、住宅處或社宅服務中心表達意見，今年將首度在各社宅舉辦座談會，再研議後續是否成立代表委員會。

議員林政賢昨指出，台北市2020年起實施社宅管理委員會制度，由住戶投票選出代表，彙整社區意見直接向市府提出建議，目前新北央北青年社宅已跟進，台中和高雄也研擬成立，桃園卻沒有對策。

議員黃崇真說，住戶設立管委會意願強烈，包括內部修繕、公設開放使用頻率等問題，但現在聲音常無法傳達，物業管理廠商也難為，未來社宅數量越來越多，應建立住戶代表制，直接向市府表達心聲。

議員陳韋曄也呼籲比照公寓大廈的調處委員會，成立社宅爭議仲裁委員會，邀學者專家、業管團體代表以第三方身分介入。

都發局長江南志表示，市府統計社宅爭議以中路四號件數較高，約占總數25%，內容包括煙味、噪音和公設等問題；為協助住戶，市府提供智慧社宅App、社宅服務中心專線及市政信箱1999等多元管道，由社宅服務中心專責處理。

江南志說，目前全台僅台北市訂有社宅社區營運管理要點，住宅處會參考其他縣市推動成效，評估以更有效率方式協助住戶解決問題；今年也將先首次試辦座談會，搜集住戶意見，研議住戶代表制可行性。