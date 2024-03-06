最醜中壢火車站9月拆掉重建

台鐵中壢車站被網稱「最醜車站」，預計9月拆除，「中壢臨時新站」已蓋好，交通部鐵道局北部工程分局正趕工做最後內外檢查，6月15日將啟用，提供乘客使用。

中壢火車站自日據時代建成啟用，迄今逾130年，現今車站每天出入旅客數為台鐵全台車站第4名，交通部長王國材先前會勘承諾，「大家說中壢火車站很醜，那就換一個新的車站」。

為讓中壢車站改頭換面，立委魯明哲在立院交通委員會力爭「中壢車站三鐵共構」，行政院副院長鄭文燦及桃園市長張善政也多次視察進度；魯明哲昨說，現已定案，中壢臨時新站5月完工，6月啟用，接著拆掉舊車站，未來新站將斥資155億元，打造新穎又好看的車站。

鐵道局表示，中壢臨時新站目前施工進度9成多，接近完工，現在進行內外檢查最後階段，進度順利，預定6月15日啟用，原有舊車站配合台鐵搬遷處理作業，預計9月拆除；新中壢車站由大陸工程得標，臨時新站啟用後，將接續展開中壢新車站興建工程。